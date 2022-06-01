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Bostancı’da tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti


İstanbul’da Marmaray Bostancı istasyonunda raylara atlayarak trenin altında kalan genç yaşamını yitirdi. Olay sebebiyle tren seferlerinde aksama yaşandı.

Bostancı’da tren raylarına atlayan genç hayatını kaybetti – Tıkla İzle

Olay, saat 19.00 sıralarında Marmaray Bostancı durağında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir genç, trenin durağa yaklaştığı esnada raylara atladı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Seferlerde aksama yaşanırken, yaşanan olay sonrası durakta bekleyen yolcular istasyondan çıkarıldı.

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📆 20 Haziran 2022 Pazartesi 22:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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