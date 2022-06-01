Kadıköy Belediyesi ‘evde kuaförlük’ hizmetine devam ediyor

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü, kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine evde kuaförlük hizmeti ile destek olmaya devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi, “Evde Kişisel Bakım (Kuaförlük)” hizmetine devam ediyor. Kadıköy’de yaşayan ihtiyaç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırmak, kişisel bakımlarına destek olmak amacıyla verilen hizmet özelikle 65 yaş üstü, engelli ve evden çıkamayan bireylere yönelik. Ayrıca fiziksel, psikolojik ya da yaşa bağlı nedenlerle günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorluk yaşayan ihtiyaç sahipleri de bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, ücretsiz olarak verilen bu hizmet için profesyonel ekipler oluşturuldu. Ekipler, hizmet çerçevesinde bakıma ihtiyacı olan Kadıköylülerin evlerine giderek kişisel bakımlarını yapacak. Evde kuaförlük hizmetinde, el-ayak tırnak bakımı, saç boyama, saç kesimi, sakal tıraşı yapılacak.

“Belediyemizi çok seviyoruz ve her zaman yanımızda hissediyoruz”

Evde kişisel bakım hizmetinden yararlanan Gülşen Sürücü’nün el-ayak tırnak bakımı ve saç kesimi yapıldı. Kızı Gülhan Özgür ise Kadıköy Belediyesi’nin bu hizmetinden memnun kaldığını belirterek şunları söyledi; “ Annemin kişisel bakımını yaparken zorlanıyorduk. Biz bunları yapamıyoruz. Zarar veririz diye korkuyoruz. Hemşire desteği, yara bakım desteği, evde kişisel bakım desteğinden yararlanıyoruz belediyemize dua ediyoruz. Çok büyük bir destek ve yardım alıyoruz. Evde kişisel bakım hizmetini duyunca nasıl memnun olduk anlatamam. O kadar çaresiz o kadar bitik hissediyorduk ki kendimizi böyle zamanlarda yanımızda hissettik. Her zaman söylüyorum. Çok büyük bir yardım aldık. Belediyemizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.”

Evde kuaförlük hizmetinden yararlanmak isteyen kişiler; Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonrasında belirleniyor.

Evde Kişisel Bakım (Kuaförlük) hizmetinden yararlanmak isteyenler, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 0216 357 35 04 ve 0216 349 61 67-68 numaralı telefonlardan ulaşıp ayrıntılı bilgi alabilirler.