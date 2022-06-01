Gazeteci Yusuf Özgür Bülbül, GGC ödülüne layık görüldü

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) 36. Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni’nde gazeteci Yusuf Özgür Bülbül, sağlık kategorisinde ödüle layık görüldü.

Seçici kurulunda Hüseyin Yılmaz, Fikret Bila, Murat Yetkin, Hülya Hökenek, Deniz Zeyrek, Hamdi İstanbullu, Mesut Yar, Doğan Şentürk gibi isimlerin olduğu yarışmada gazeteci Bülbül, ödülünü Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan’ın elinden aldı.

Sağlık kategorisinde ikincilik (Mansiyon) ödülüne layık görülen gazeteci Yusuf Özgür Bülbül, Diyarbakır’da düzenlenen törene katıldı. Mesleki ödüllerin önemine değinen Bülbül, “24 Saat gazetesinde yayımlanan haberimle yarışmaya başvurmuştum. Mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimi üzerine hazırladığım haber GGC jüri heyeti ve yönetimi tarafından ödüle layık görüldü. Bu vesile ile kadim şehir Diyarbakır’ı da gezme fırsatım oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.