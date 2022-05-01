Kadıköy’de Çağdaş Yaşama ve Çağdaş Yaşamlı Olmaya Ayna Tutulacak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi, 21 Mayıs’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde üyeleri ve üye-gönüllü olmak isteyenlerle bir araya gelecek. Derneğin faaliyetleri, projeleri ve önümüzdeki dönem planlarının izleyiciler ile paylaşılacağı tanıtım toplantısında yazar Ayşe Kulin, yazar Enver Aysever ve müzisyen Dengin Ceyhan da ÇYDD’nin burslu öğrencileri ile çağdaşlık kavramı üzerine sohbet edecek.

28 yıldır Kadıköy’de faaliyetlerini sürdüren ÇYDD Kadıköy Şubesi, pandemi sonrası uzun bir aranın ardından üyeleri ve üye-gönüllü olmak isteyen Kadıköylüler ile Tanıtım Toplantısı’nda buluşacak. 21 Mayıs’ta Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi’nde 13.00-16.00 saatlerinde yapılacak toplantıya yazar Ayşe Kulin, yazar Enver Aysever ve müzisyen Dengin Ceyhan da konuşmacı olarak katılacak.

Toplantıda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin ve Kadıköy Şubesi’nin tarihini, ilklerini, halen devam eden projelerini aktaran özel bir film gösterimi yapılacak. Filmin ardından ÇYDD Kadıköy Şubesi’nin burslu öğrencileri, Ayşe Kulin, Enver Aysever ve Dengin Ceyhan ile çağdaşlık kavramı ve geçmişten günümüze yansımaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlık yolunda attığı adımlar ve çağdaş bir gelecek hakkında sohbet edecek. Toplantı, Şubenin aktif projelerinin anlatılacağı bir sunum ile sona erecek.

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