KADIKÖY KALAMIŞ PARKI’NDA 19 MAYIS COŞKUSU FESTİVAL HAVASINDA KUTLANDI

Kadıköy’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı. Spor etkinliklerinden konserlere, bisiklet turundan stand-up gösterisine kadar birçok etkinlik düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilk adımını attığı Samsun’a çıkışının 103’üncü yıldönümü Kadıköy’de coşkuyla kutlandı.

Kadıköy’de bayram kutlamaları sabah 9.30’da İskele Meydanı’nda Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni ile başladı. Törende, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve okullardan öğrenciler hazır bulundu. Saygı duruşu ile başlayan tören İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

BAYRAM COŞKUSUNUN TADINI PEDALLAYARAK ÇIKARDILAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıkışının 103’üncü yılı için hazırlanan etkinlikler, bisiklet turu ile başladı. Kalamış Parkı’nda başlayan “Cumhuriyet İçin Pedallıyoruz” bisiklet turu öncesinde, Varillaz performans grubu müzik gösterisi büyük beğeni topladı.

Renkli görüntülerin oluştuğu bisiklet turunda, 19 Mayıs coşkusu caddelere ve sokaklara taşındı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bisiklet turunun başlangıcını 7’den 70’e bisiklet sürücüleri ile birlikte yaptı. Düdük sesleri eşliğinde pedallarını çeviren Kadıköylü bisikletliler renkli görüntüler oluşturdu. Kalamış Parkı’ndan başlayan ve yaklaşık 10 kilometre süren parkurda bisikletçiler, Bağdat Caddesi’nde Türk bayrakları ve Atatürk posteri açtı, hep birlikte İstiklal Marşı’nı söyledi. Bisiklet turu yaklaşık iki saat sürüşün ardından yine Atatürk Parkı’nda son buldu.

KALAMIŞ PARKI FESTİVAL ALANINA DÖNDÜ

Kutlamaların ana buluşma noktası olan Kalamış Parkı, adeta festival alanına döndü. Park’ta, Kadıköylüler gün boyu süren etkinliklerde; DJ performansı, balon futbolu, trambolin, tırmanma dağı, langırt, boks makinası ve Angry Bird oyunu gibi etkinliklerle bayramın tadını çıkardı. Slackline gösterisi alanda olurken, zumba dansı, bando ile birlikte birçok konserin de yer aldığı bayram kutlamasında gençler doyasıya eğlendi.

Parka kurulan konser sahnesinde Koban’d Project, Parlak Şapkalılar ve Yaren Zeybek Kulübü hem müzikleri hem de danslarıyla sahne aldı. Bunun yanında Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nin Gençlik Korosu, Pop Orkestrası ve ‘Let’s Dance’ Latin Dansları Topluluğu da bayram coşkusunu artırdı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni akşam saatlerinde gerçekleşen Cem Eroğlu stand up gösterisiyle sona erdi.

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