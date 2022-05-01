Kadıköy’de, alkollü sürücünün kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobil takla attı

Kadıköy’de, alkollü sürücünün kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobil takla atarak yola savruldu. Yaşanan kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy’de alkollü sürücünün kaza anı kamerada – Tıkla İzle

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Şair Ardı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, araç sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği esnada sokak içerisinden gelen araca çarpmış ve araç çarpmanın etkisiyle yola savrulmuştu. Kazada 1 kişi yaralanırken kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ise alkollü olduğu belirlenmişti.

Kaza anı kamerada

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, iddiaya göre alkollü olan sürücünün çarptığı otomobilin takla atması ve çevredekilerin müdahale etmesi yer alıyor.