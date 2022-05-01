“Erzurumlu Mümessil” isimli sinema filminin galası yapıldı vizyona girdi

Yönetmen Servet Aksoy’un imzasını taşıyan ‘Erzurumlu Mümessil’ filminin galası, Erzurum’da gerçekleştirildi.

Galası Erzurum’da yapıldı

Başrollerini Burak Bozdağ, Burcu Binici, Dila Danışman, Recep Cinisli, Ayhan Taş ve Selahattin Taşdöğen’in paylaştığı ‘Erzurumlu Mümessil’in alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapılan galasına, Erzurum Valisi Okay Memiş, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Servet Aksoy’un yönettiği ‘Erzurumlu Mümessil’, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine ilaç mümessili olan Burak’ın başarılı olmak için çabalamasını ve mesleğini yaparken yaşadığı talihsizlikleri konu ediniyor.

Gala gecesinde basın mensuplarına açıklama yapan filmin oyuncusu Burak Bozdağ, projenin başlangıcında olduğu gibi aynı heyecanı yaşadığını söyledi.

Kovid-19 sürecinde filmin çekimlerine başladıklarını belirten Bozdağ, “Erzurum o dönemde 3. riskli bölgeydi ama 120 kişilik ekibimizle büyük bir cesaretle buraya geldik. Çekimler yaklaşık bir ay sürdü, sonrasında da pandemi vardı” dedi.

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