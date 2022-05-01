Süreyya Operası Kahve Konserleri 9 Mayıs’ta Başlıyor

Süreyya Operası Kahve Konserleri 9 Mayıs’ta Başlıyor

9 Mayıs Pazartesi günü perdesini İstanbul Oda Orkestrası için açacak

1871 yılından bu yana kahve üretimine bir sanat gibi yaklaşan Kurukahveci Mehmet Efendi Süreyya Operası Kahve Konserlerine desteğini sürdürüyor. Süreyya Operası, Kahve Konserleri kapsamında 9 Mayıs tarihinde İstanbul Oda Orkestrası’nı ağırlayacak. Orkestranın şefliğini Rengim Gökmen üstlenirken Piyano Sanatçısı Gülru Ensari’de özel bir performans sergileyecek.

60 dakika boyunca aralıksız devam edecek konserin ilk eseri L.V.Beethoven Piyano Konçertosu No.4, Sol Majör, Op.58 olacak. Konser A. Dvorak Yaylı Çalgılar için Serenad, Mi Majör, Op.22 ile devam edecek.

Türk kahvesini gelecek nesillerle buluşturma hedefi ile hareket eden Kurukahveci Mehmet Efendi’nin 150. yılına özel olarak hazırladığı “Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları’nın 150 Yılı” kitabı da, Süreyya Operası’nda müzik severlerin beğenisine sunulacak.

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