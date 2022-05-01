KADIKÖY’DE RAMAZAN DAYANIŞMA İLE GEÇTİ

Kadıköy Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 5’i sabit 27 farklı noktada 103 bin kişiye iftar verdi. Ramazan ayının manevi atmosferini, dayanışmasını ve yardımseverliğini hissettiren programlar düzenleyen Kadıköy Belediyesi, cami temizliğinden sokak iftarlarına, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda dağıtımından alışveriş kartı desteğine kadar birçok hizmeti gerçekleştirdi.

Ramazan ayı bu yıl da Kadıköy’de huzurla yaşandı. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler ve sağladığı desteklerle vatandaşlar dayanışmanın mutluluğunu yaşadı.

CAMİLER RAMAZAN’A HAZIRLANDI

Kadıköy’ün ibadethaneleri ve türbeleri Kadıköy Belediyesi ekipleri tarafından titizlikle temizlenerek, Ramazan’a hazır hale getirildi. Her akşam kılınan teravih namazları dolayısıyla hijyen şartları en üst düzeyde sağlandı.

103 BİN KİŞİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen iftarları organizasyonları son iki yıldır pandemi nedeniyle yapılamıyordu. Bu yıl pandemi önlemlerinin de gevşetilmiş olması nedeniyle Kadıköy’de iftar programları yeniden düzenlenmeye başladı. Kadıköy Belediyesi, 5’i sabit 27 farklı noktada 103 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturdu.

BAŞKAN ODABAŞI RAMAZAN İFTARLARINDA

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköylü komşuları ile buluşmalarını Ramazan ayında da sürdürdü. Başkan Odabaşı, sokak iftarlarında bir araya geldiği Kadıköylülerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

60 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK DAĞITILDI VE ALIŞVERİŞ DESTEĞİ VERİLDİ

Ramazan ayında Eğitim, Dumlupınar, Merdivenköy, Fikirtepe, Hasanpaşa, Rasimpaşa ve Sahrayıcedit mahallelerinde 60 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptı. Hanelere gıda, temizlik malzemeleri ve bebek bezi için toplam 712 bin 600 TL alışveriş kartı desteği sağladı. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne, erzak başvurusu yapan ve destek alması uygun olan ailelere dağıtım ekipleri tarafından yardım kolilerini ulaştırıldı. Erzaklar vatandaşların kimlik bilgileri kontrol edildikten sonra teslim edildi.

“GEZİCİ AŞEVİ TIR”I RAMAZAN AYI İÇİN HAZIRLANDI

Kadıköy Belediyesi, acil durumlarda yeme içme ihtiyacını karşılamak için hazırda bulundurduğu Gezici Aşevi TIR’ını Ramazan ayında da devreye soktu. 33 bin kişi, Ramazan ayı boyunca Eğitim Mahallesi’nde bulunan ve mutfak olarak düzenlenen TIR’da hazırlanan iftarda bir araya geldi.

Olası afetlerde Kadıköylülerin yemek ihtiyacını karşılamak üzere özel olarak dizayn edilmiş ve 2021 yılının ekim ayında hizmete girmişti. 13 metre uzunluğundaki araçta, beş adet yemek pişirme kazanı, iki adet soğuk hava deposu, fırın, yemek dağıtma tezgâhı ve mutfak el aletleri bulunuyor.