KÜÇÜK TİYATRO

Kadın: Sevgilim, bi dakka bekler misin?

Adam: Bi dakkayı nerelere harcamıyorum ki, beklerim tabii.

Kadın: Yaz bitti.

Adam: Olsun, yazdan kalma günleri sana sakladım.

Kadın: İnsan, “Ne oldum?” dememeli.

Adam: Haklısın, “Zengin olacağım” demeli.

Kadın: Sigara kullanıyor musun?

Adam: Sigara mı vereceksin?

Kadın: Sen böyle değildin, neyin var senin?

Adam: Dolarım çıktı.

Kadın: Kendine iyi bak.

Adam: Söylemesi kolay, gel de bak.

Kadın: Doğru söyle, beni seviyor musun?

Adam: Yalanım varsa şerefsizim, seni çok seviyorum.

Kadın: Ölsem de gam yemem artık.

Adam: Diyette misin?

Kadın: Kulağım çınlıyor.

Adam: Birisi anıyor.

Kadın: Gözüm seğiriyor.

Adam: Kulağını çınlatan kişi geliyor.

Kadın: Çayı ocağa koyayım mı?

Adam: Çay uykumu kaçırıyor.

Kadın: Uyudun mu şerefsiz?

Adam: Evet.

Kadın: Saat kaç?

Adam: Saat çok…