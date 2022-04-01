KÜÇÜK TİYATRO

Kadın: Sevgilim, bi dakka bekler misin?
Adam: Bi dakkayı nerelere harcamıyorum ki, beklerim tabii.
Kadın: Yaz bitti.
Adam: Olsun, yazdan kalma günleri sana sakladım.
Kadın: İnsan, “Ne oldum?” dememeli.
Adam: Haklısın, “Zengin olacağım” demeli.
Kadın: Sigara kullanıyor musun?
Adam: Sigara mı vereceksin?
Kadın: Sen böyle değildin, neyin var senin?
Adam: Dolarım çıktı.
Kadın: Kendine iyi bak.
Adam: Söylemesi kolay, gel de bak.
Kadın: Doğru söyle, beni seviyor musun?
Adam: Yalanım varsa şerefsizim, seni çok seviyorum.
Kadın: Ölsem de gam yemem artık.
Adam: Diyette misin?
Kadın: Kulağım çınlıyor.
Adam: Birisi anıyor.
Kadın: Gözüm seğiriyor.
Adam: Kulağını çınlatan kişi geliyor.
Kadın: Çayı ocağa koyayım mı?
Adam: Çay uykumu kaçırıyor.
Kadın: Uyudun mu şerefsiz?
Adam: Evet.
Kadın: Saat kaç?
Adam: Saat çok…
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