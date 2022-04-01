ÜSKÜDAR MEYDANINDA BİNLERCE İSTANBULLUYA MOR SALKIM FİDESİ DAĞITILDI

İmza attığı etkinliklerle Üsküdar’ı İstanbul’un kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, Mor Salkım Dikim ve Dağıtım etkinliğiyle Üsküdar’a baharı getirdi. İlkbaharın simgesi haline gelen mor salkım dikimi ve dağıtımının yapıldığı etkinlik, tüm İstanbullulara adeta bahar şöleni yaşattı.

Üsküdar Belediyesi’nin imzasını taşıyan etkinliklerle İstanbul’un adeta çekim merkezi haline dönüşen Üsküdar’da 16. Geleneksel Mor Salkım Şenliği başladı.

Üsküdar Meydanı Mihrimah Sultan Cami önünde gerçekleşen etkinliğe ilgi çok büyüktü. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra etkinliğe Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Yazar Beşir Ayvazoğlu ile Cemil Meriç’in kızı Ümit Meriç ve binlerce Üsküdarlı katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’ı Üsküdar yapan en başta doğal güzellikleri. Her şehre nasip olmayacak bir coğrafya avantajımız var. Üsküdar’ın tüm güzelliklerinin yanı sıra mor salkımları da güzel şehrimizin sembolü haline geldi. Nisan sonu ve mayıs Üsküdar’da mor salkım zamanı demektir. Evler, balkonlar, yollar bahçeler taptaze açmış mor salkımlarla muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Çok güzel öneriler de geldi değerli büyüklerimizden. Başta Nakkaştepe olmak üzere Millet Bahçelerimizi de baştan aşağıya mor salkımlarla donatacağız. Ayrıca inşallah gelecek seneden itibaren Mor Salkım Festivali de organize edelim diyoruz. Mor Salkımın güzelliği ve coşkusu Üsküdar’ımızı daha da sarıp sarmalayacak ” dedi.

Konuşmaların ardından tarihi Mihrimah Sultan Cami önündeki toprak alanlara mor salkım fideleri dikildi. Daha sonra Üsküdar Belediye Başkanı ve protokoldeki isimler binlerce Üsküdarlıya 5 bin civarında Mor Salkım fidesi dağıttı.