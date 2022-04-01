Fenerbahçe Rize’de gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşma sarı-lacivertli ekibin 6-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan Dakikalar

1’Maç başladı

9. dakikada Serdar Dursun’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

45. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahasına göndermek istediği topa Ronaldo Mendes’in elle müdahele etmesinin ardından hakem Halil Umut Meler VAR’a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Serdar Dursun topu filelerle buluşturdu. 2-0

45+6. dakikada topla buluşan İrfan Can ceza sahası içinde Eren Albayrak tarafından düşürülünce hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Serdar Dursun, topu ağlara gönderdi. 3-0

45’İlk yarı sona erdi

46′ İkinci yarı başladı

49. dakikada Yusuf Sarı’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pohjanpalo’nun vuruşunda kaleci Altay 2 hamlede topu kontrol etti.

51. dakikada Arda’nın vuruşunda kaleci Gökhan’dan seken topu Serdar Dursun tamamladı. 4-0

62. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Bolasie’nin kafa vuruşunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

66. dakikada Arda’nın ortasında ceza sahası içinde Valencia’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-0

71. dakikada Fenerbahçe’de Ferdi kadıoğlu, kazandığı topla kaleye sokularak Arda’ya pas verdi. Arda’nın şutunda kaleciyi geçen topu Gökhan Gönül çizgiden çıkardı.

76. dakikada Zajc’ın pasıyla topla buluşan Nazım Sangare topu filelere gönderdi. 6-0

88. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Yusuf’un kaleyi gördüğü anda gerçekleştirdiği şutunda kaleci Altay uzanarak topu kornere çeldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren Albayrak (Cemali Dk.46), Baiano ?, Sabo, Boyd (Yusuf dk.46), Alper Potuk (Ronaldo Mendes Dk.38), Bolasie, Pohjanpalo (Cisse dk.60)

Yedekler: Tarık, Zafer, Selim, Boldrin, Deniz Hümmet, Aminu Umar,

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel (Nazım Sangare dk. 46), Serdar Aziz (Luiz Gustavo dk. 64), Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Rossi, Mert Hakan Yandaş (Arda Güler dk. 46), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursunx (Valencia dk. 64)

Yedekler: Berke, Osman Ertuğrul, Berisha, Tisserand, Filip Novak, Burak Kapacak

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Rossi (dk. 9), Serdar Dursun (dk. 45 pen., 45+6 pen. ve 51), Valencia (dk. 66), Nazım Sangare (dk. 76) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Baiano (dk. 1) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Erik Sabo, Eren Albayrak, Holmen (Çaykur Rizespor), Kim Min-jae (Fenerbahçe)