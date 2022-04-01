MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı


İstanbul’da, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına ‘ok’ gibi saplandı. Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüste sürücü yara almadan kurtuldu.

İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı – Tıkla İzle

Olay saat 08.45 sıralarında TEM Avcılar gişeleri, Esenyurt mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre gişelerden geçmeye çalışan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araç kullanılamaz hale geldi.

İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazada nedeniyle oluşan yoğun trafik ve hurdaya dönen İETT otobüsü havadan görüntülendi.

Galeri
📆 12 Nisan 2022 Salı 11:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR