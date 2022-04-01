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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Kozyatağı, Mahalleler, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’de sanatçı Koray Candemir’in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kadıköy’de sanatçı Koray Candemir’in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti


Sanatçı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy’de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katında evinin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti. Candemir’in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Koray Candemir’in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti – Tıkla İzle

Olay, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak’ta bulunan bir sitede öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sanatçı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir (81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında yaşadığı dairenin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Candemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Candemir’in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan acı haberini alan Sanatçı Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.

📆 07 Nisan 2022 Perşembe 17:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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