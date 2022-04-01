KDV indirimi sektöre nasıl yansır (1)

Herkesin aklında bir soru var. 1 Nisan’da yürürlüğe giren KDV indirimleri sektöre hareketlilik getirir mi?

Konut KDV oranlarında yaşanan kafa karışıklığı aslında yeni bir şey değil! 2013 yılında yürürlüğe giren büyükşehir KDV düzenlemesinden bu yana böyle.

Resmi Gazete’de yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemelerden sonra KDV oranlarını sizlere anlatmaya çalışalım.

Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların KDV oranı 2013 yılından itibaren büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup bulunmama, yapının bulunduğu arsanın ve inşaatın sınıfı gibi kriterlere göre belirleniyor ve duruma göre yüzde 1, 8 ve 18 oranında KDV uygulanıyordu.

Geçen 9 yılda bu düzenleme, büyükşehirlerde yüzde 1 veya 8 KDV’ye tabi konut yapılacak arsa kalmamasına neden oldu. 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehir KDV düzenlemesi 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldı.

Yeni uygulamanın konut sektörü açısından çok önemli ve büyük bir kazanım olduğunu belirtmekte fayda var! Net alanı 150 m2’nin üzerinde olan konutlarda yüzde 18 KDV’ye tabi bulunuyordu. Örneğin, konutun net alanı 150 m2’yi 1 m2 veya 10 m2 veya100 m2’de geçse herhangi bir fark bulunmuyor, konutun satış bedeli üzerinden yüzde 18 KDV hesaplaması yapılıyordu.

Net alanı 150 m2’nin altında kalan konutlar ise yüzde 1 KDV’ye tabi bulunuyordu. Aradaki 17 puanlık sert bir geçiş uygulamada çeşitli zorluklara neden oluyordu.

Yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile net alanı 150 m2 ve üzerinde olan konutlarda yaşanan bu soruna son verilerek, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren kademeli KDV oran uygulamasına geçildi. Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren net alanı 150 m2 ve üzerinde olan konutlarda, bu konutun 150 m2’ye kadar olan kısmı için yüzde 8, aşan kısmı için ise yüzde 18 KDV uygulanacak.

Bu yeni düzenleme, net alanı 150 m2 ve üzerinde olan konut satışlarını teşvik edecektir.

Türkiye’nin neresinden olursa olsun net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde KDV oranı, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yüzde 1’den yüzde 8’e yükseltildi.

Gelecek hafta bu konuya devam edelim…