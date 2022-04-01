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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Fenerbahçe, Kayseri’de 4-0  farka koştu!
Fenerbahçe, Kayseri’de 4-0  farka koştu!


Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Yukatel Kayserispor’u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası arka direğe gelen ortayı Novak içeriye çevirdi. Serdar’ın vuruşunda direk dibindeki Zajc, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

30. dakikada İrfan Can’ın ara pasında topla buluşan Rossi’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung’ta kaldı.

37. dakikada Emra Başsan’ın kullandığı frikikte topu kaleci Altay köşede tokatladı. Ardından direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada savunma arkasına atılan pasta Gavranovic, topu Altay’ın üzerinden ağlarla buluşturdu. Gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

45. dakika sağ kanattan İrfan Can’ın ceza alanına ortası savunmaya çarpıp Rossi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşu filelere gitti. 0-2

55. dakikada topla buluşan İrfan Can’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

58. dakikada Emrah’ın ortasında topa yükselen Gavranovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

90+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4

📆 02 Nisan 2022 Cumartesi 23:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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