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SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN “SAMSAK DÖVECİ”


Tv Programında yeniden yorumlanmasıyla patladı!

Dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı’nın hazırlayıp sunduğu  ve her pazar TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Nefesten Sese isimli programda seslendirilen “SAMSAK DÖVECİ” adlı eski bir Kütahya türküsü günlerdir sosyal medyada tıklanma rekorları kırarken, dijital platformlarda ise NOTİST MÜZİK etiketiyle yayınlandı. 

Sosyal medyada 500 milyon etkileşim!

Yıllar önce Serkan Çağrı’nın da üyesi olduğu Grup Laçin tarafından yayınlanan türkü Serkan Çağrı’ nın türküyü program repertuarına alarak “Nefesten Sese Orkestrası” yla yeniden yorumlaması sonucu sosyal medyanın gözdesi haline geldi. Özellikle sözleri itibariyle dillere olduğu kadar akıllara da yer eden türkü kısa sürede 500 milyona yakın etkileşim alarak sosyal medya kullanıcılarının esprili uyarlamalarına konu oldu. 

Genç kuşak türküleri keşfetti!

Özellikle genç kuşak sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çeken türkü, gençlerimizin türkülerimize yeniden merak duymasını sağladı. Türküye gösterilen bu ilgi,  bu yazın popüler parçasının “Samsak Döveci” olacağı yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

SAMSAK DÖVECİ SÖZLERİ: 

Langıdı lang lang langıdı lang lang
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini toplayalım
Lazım olur saklayalım
Lazım olur saklayalım

Ardımıza bile bakmayalım


Langıdı lang lang langıdı lang lang
Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

Ebe gümecini pişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim

Komşuları başıma üşürdüm


Langıdı lang lang langıdı lang lang
Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

SPOTYFY LİNK:

YOUTUBE MUSİC LİNK:
https://music.youtube.com/watch?v=GPgR0Ua2hXQ&feature=share

APPLE MUSİC LİNK:

https://music.apple.com/tr/album/samsak-d%C3%B6veci-lang%C4%B1d%C4%B1-lang-lang/1616899792?i=1616899800&l=tr

Galeri
📆 02 Nisan 2022 Cumartesi 14:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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