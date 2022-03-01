İstanbul Yarı Maratonu’nda Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi, rekor kırarak şampiyon oldu

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşulurken, Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi, 0:59:15’lik derecesiyle parkur rekoru kırdı.

İstanbul Yarı Maratonu’nda Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi, rekor kırarak şampiyon oldu – Tıkla İzle

Spor İstanbul tarafından düzenlenen, 65 ülkeden 650’den fazla yabancı sporcunun katıldığı ve bu yıl 17.’si koşulan maraton 10 K ve 21 K olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilirken, yarışlarda paten tutkunları da parkura çıktı. Yenikapı’da kurulan etkinlik alanında yoğun katılım sağlanırken, çeşitli etkinlikler de düzenlendi. 10 K ve 21 K’da kıyasıya yarışan atletlerin mücadelesi izleyenler tarafından heyecanla takip edilirken, çalan müziklerle eğlenen vatandaşlar da yarı maratona renk kattı. Yenikapı otobüs durağının olduğu noktada başlayan maraton, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Galata Köprüsü’ne, oradan da dönüş yapılarak Unkapanı, Cibali, Ayvansaray’a devam etti. Aynı güzergahtan dönüş yapan atletler Yenikapı’da başlanılan noktada yarışları noktaladı.

5 bin yarışmacı

N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu 21 K’da 5 bin yarışmacı parkurda yer alırken, 536 gönüllü de etkinlikte görev aldı.

Kenyalı atletler dereceye girdi

Erkeklerde 0:59.15’lik derecesiyle Kenyalı Rodgers Kwemoi İstanbul Yarı Maraton parkur rekorunu kırarak birinci olurken, aynı ülkeden Daniel Mateiko 1.00.05’lik derecesiyle ikinci, Emmanuel Bor ise 1.00.20’lik dereceyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda da 1.04.48’lik derecesiyle Kenyalı atlet Hellen Obiri ilk sırayı aldı. Etiyopyalı Tsehay Gemechu 1.05.52’lik derecesiyle ikinci, Kenyalı Vicoty Chepngeno 1.06.58’lik dereceyle üçüncü oldu.

Türk atletlerde Ramazan Özdemir 1.04.02’lik dereceyle yarışı tamamlarken, kadınlarda Yasemin Can 1.07.57’lik dereceye ulaştı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

10 K yarışını Alihan Yılgın kazandı

10 K yarışlarında Alihan Yılgın 0:32:56’lık derecesiyle 1. olurken, Uğur Kemal Derin 0:33:14’lük derecesiyle ikinci, Bedri Şimşek 0:33:24 derecesiyle üçüncü oldu.

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