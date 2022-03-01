Yazar Gündoğdu Yıldırım’ın Sekizinci Kitabı “Nasıl Bir Eğitim” Çıktı

Yazar Gündoğdu Yıldırım’ın Nasıl Bir Eğitim isimli sekizinci kitabı Kırmızı Leylek Yayınları’ndan çıktı.

Köşe Yazarımız Gündoğdu Yıldırım’ın Türküler Susmaz, Şevket ve Ben, Arap Kızı, Tipi, Bir Başka Köşeden, Sultan ve Mülteci kitaplarının ardından Nasıl Bir Eğitim isimli kitabı raflardaki yerini aldı.

Ülkemizde eğitim sorunun temeli nedir? Çözüm için neler yapılması gerekir? Hangi reformlar hayata geçirilmelidir? Yazar Gündoğdu Yıldırım, bu can alıcı konuların altını bir kez daha çizerken okura ahlak, felsefe ve bilim ışığında somut çözüm yolları sunuyor.

Yazar, eğitim konusundaki birçok sorunun çözüm yollarıyla ilgili düşüncelerini “Binalar değil, kişiler eğitir. Bunu unutmamak gerekir. Eğitime bakış açısı önemlidir. Tüm meselelerde felsefe yapmalı, felsefe temelli yaşam tarzını yaşam felsefesi yapmalıdır.

Bilim dersi konmalıdır. Bilimin doğuşu, tarihteki gelişim süreci öğretilmelidir. Bilim insanlarının hayatı, insanlığa yaptıkları hizmet anlatılmalıdır…” cümleleriyle aktarıyor.

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