GATUMDER, TECRÜBE – YETENEK – İNOVASYON İLE BÜYÜYOR

Gastronomi Turizm Medya ve Tanıtım Derneği (GATUMDER), kuruluşunun ardından ikinci yönetim kurulu toplantısını Tarihi Yarımada’da gerçekleştirdi. Alanında tecrübeli ve öncü isimlerin katılımı ile büyüyen GATUMDER, komisyon görev dağılımları ile birlikte önümüzdeki sürece yönelik yol haritasını belirledi. Dernek yönetimi, sektörlerin sorunlarını gündeme taşıyıp çözüme kavuşturacak adımlar için de rapor oluşturmak üzere düğmeye bastı.

Kasap Burger zincirinin merkezi Beyoğlu şubesinde, tarihi doku ile iç içe gerçekleşen gurme tadımlı programda GATUMDER üyeleri, derneğe katılım süreci devam eden iş insanları ile verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Buluşmanın ev sahibi, Kasap Burger zinciri Yönetim Kurulu Başkanı GATUMDER Genel Sekreteri Mustafa Pehlivan; “GATUMDER Ailemizi ana şubemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Başkanımız Ufuk Güngör ve Değerli Yönetim Kurulu Üyelerimize, ayrıca ailemize dahil olma süreci tamamlanan tecrübeli isimlere yürekten teşekkür ederim” mesajı verdi. Kurucular Kurulu, kendi arasında şu şekilde görev dağılımını gerçekleştirdi;

Başkan Ufuk Güngör; Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Nur Ündey, Talip Bayram, Haldun Tüzel, Metin Dinçer, Genel Sekreter Mustafa Pehlivan, Muhasip Sayman Üye Cengiz Yavuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aydeniz, Gökhan Oğuz, Mehmet Birtek, Adem Giden, Yedek Yönetim Kurulu Namık Ekin, Ercan Yüksel, Birol Akça, Erol Duran.

Programda Başkan Ufuk Güngör, kadim Anadolu’nun en önemli lezzetlerinden tarhana çorbasını pişirerek ikram etti. Yine Ayvalık’ta özel butik zeytinyağı üreten Quinceland Zeytinyağı firmasının sahibi İlknur Tunç ilk hasat soğuk sıkım, naturel sızma filtresiz zeytinyağını katılımcılara sundu.

GATUMDER, TECRÜBE – YETENEK – İNOVASYON İLE BÜYÜYOR

Türkiye’nin alanında öncü markalarından Timsah Ajans Yönetim Kurulu Başkanı ve Leaders CXO Kurucusu Erkan Özdağlı, Cunda lezzetlerini milyonlarca kitleye taşıyan Moshonis Balıkçısı’nın usta Şefi ve işletmecisi İsmail Doğan, yine gastronomi sektöründe duayen işletmecilerinden Ali Karakaş, WEB Medya bünyesindeki Tourism Exclusive – Gastro Turkey – Turizmin Sesi yayınlarının da sahibi deneyimli gazeteci – Yönetim Kurulu Başkanı Bora Özgen, Endüstri Mühendisi – Genel Yayın Yönetmeni Ayşula Özgen, uluslararası projeleri ile bilinen gastronomi ve turizm gazetecisi Yılmaz Parlar, Yeşil Fidan Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Kılıç, QNB Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Bayrambey ve Kübra Bayrambey, Quinceland Zeytinyağı Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Tunç; GATUMDER Ailesi’ne katılım sürecini başlattı.

GASTRONOMİ, TURİZM, MEDYA VE TANITIMDA YENİ DÖNEM

Türkiye’nin büyüyen ivme ile milyarlarca liralık dinamik gastronomi, turizm ve medya gücünü merkez noktada birleştiren GATUMDER, ikinci toplantısında değişen dünya düzeninde sektörlerin reflekslerini, planlamaları ve geleceğe yönelik olası senaryolarını da masaya yatırdı.

GATUMDER Kurucu Başkanı Ufuk Güngör; “Nüfus arttıkça dünya büyüyor ancak mesafeler de küçülüyor. Bugün hangi koşullar olursa olsun Türkiye, dünya turizminin tam merkezindedir. Binlerce yıllık doğu-batı sentezinden de öte gastronomi birikimiyle Türkiye, dünya mutfağının en zengin yansıması. İçine kapanmış ve topluma bir faydası olmayan hiçbir değer ise, değer değildir; işte bu noktada da medya ile tanıtım devreye girmek zorundadır. Çok güzel bir paydada, ortak değerlerde buluştuk ve ekibimizde aktif ilk görev dağılımı ve komisyonlarını oluşturduk” şeklinde konuştu.

SEKTÖRLERİN SORUNLARINA YÖNELİK RAPOR HAZIRLANIYOR

Gastronomi, turizm ve medya sektörlerinin gerek ayrı ayrı, gerekse de etkileşim içerisinde olduğu periyotlarda yaşadığı sorunları, insanlara ve kurumlara, değerlere yansımaları, sorunların giderilmesi için çözüm yöntemleri ve projelere dökülmesi için harekete geçildi. Örnek bir çalışma olarak, gerekli istihdamı sağlamak isteyen bir işveren ile niteliklerine uygun maksimum faydayı sağlayabilecek iş gereksinimi duyan kişilerin buluşturulması, bir araya getirilmesine yönelik Proje, Etkinlik ve ARGE Komisyonu Başkanı Cengiz Yavuz, düğmeye bastı. Sosyal projeleri ile tanınan Yavuz; “Finalinde güzeli yakalayacağımız her çalışmaya açığız, varız” dedi.

Cengiz Yavuz’un örnek yaklaşımı, yönetim kurulundan tam destek görerek tüm komisyon üyeleri, istihdam çalışmasına katkı sağlamak istediğini açıkladı.

Ayrıca Turizm Komisyonu Başkanı Nur Ündey ve Gastronomi Komisyonu Başkanı Gökhan Oğuz da; gastronomi turizmine yönelik ‘gastro-tur’ ortak projesinin çalışmalarını başlattı.

Kamu ve Yerel Yönetimler Komisyonu Başkanı Talip Bayram ve yardımcısı Mehmet Birtek; resmi kurum ve kuruluşlara ziyaretlerle ilgili harekete geçti.

Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Adem Giden de geniş ses getiren ‘dernek kuruluş haberini’ yayınlayan basın organlarına teşekkür ederek, medya ve etkileşimi faaliyetlerine hız verdi.

Başkan Ufuk Güngör; “Her komisyon kendi içerisinde özel ve bağımsız yapılarını oluşturarak, özgün çalışmalarını gerçekleştirerek bugüne kadar farklı bir dernekçilik anlayışını ortaya koyacaktır. Derneğimizin ortak paydası, paylaşımcı yönetimdir” diyerek komisyonlarına ve üyelere başarılar diledi.

GATUMDER, ÇOK FONKSİYONLU YAPISINI GELİŞTİRİYOR

Tüm üyelerinin “klasik dernek algısını yıkacağız” temasında harekete geçtiği GATUMDER; sektörlerinde sonuca dayalı çalışmalarına, ARGE faaliyetlerine başladı. Dernek üyeleri, “birlikte bütünüz” mesajı verdi.

TEMSİLCİLİKLER OLUŞTURULUYOR

Gastronomi Turizm Medya Tanıtım Derneği (GATUMDER) temsilciliklerinin ilk etapta 81 ilde açılabilmesi için görüş birliğine varıldı. Sonuca göre koşulların sağlanması ile birlikte GATUMDER temsilcilikleri, tüm illerde aktif olarak faaliyete geçebilecek.

İNSANA VE DEĞERLERE DOKUNAN STRATEJİ İLE UYGULAMA

Kuruluş sürecini tamamlamasının ardından GATUMDER’in yapılanma sürecini de şekillendirmesi ile birlikte komisyonlar harekete geçti. GATUMDER komisyonları ve başkanları, şu şekilde oluştu;

Turizm Komisyonu: Doç. Dr. Nur Ündey

Basın Halkla İlişkiler Komisyonu: Adem Giden

Proje, Etkinlik ve ARGE Komisyonu: Cengiz Yavuz

Kamu ve Yerel Yönetimler Komisyonu: Talim Bayram

Gastronomi Komisyonu: Gökhan Oğuz

İş İnsanları Komisyonu: Mustafa Pehlivan

Bilişim ve Teknoloji Komisyonu: Erkan Özdağlı

Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu: Birol Akça

Gençlik ve Spor Komisyonu: Ercan Yüksel

Yüksek İstişare Komisyonu: Haldun Tüzel, Namık Ekin, Yılmaz Parlar

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