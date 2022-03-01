İNDER: Dövize mevduat freni, 2. El konutu ivmelendirdi

Türkiye genelindeki Şubat 2022 dönemindeki konut satışları, ikinci elde gerçekleşen sirkülasyon yoğunluğuna bağlı olarak bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 97 bin 587 oldu.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konuyla alakalı yaptığı açıklamada; Kur korumalı mevduat ile dövizin önüne geçilmesiyle birlikte yatırımcılar, getiri potansiyeli daha yüksek yatırım aracı arayışına girdi. Bu arayış, gayrimenkul sektöründeki ikinci el ticaretini ivmelendirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat 2022’de, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,6 artış göstererek 68 bin 690 oldu. Söz konusu dönemde el değiştiren konut sayısı, son 10 yılın ikinci en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Şubat 2022 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,8 artışla 129 bin 793 olarak gerçekleşti.

İkinci eldeki hareketlenme, Ocak-Şubat dönemindeki toplam satışı da tetikledi ve söz konusu dönemdeki satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,5 artışla 185 bin 893 olarak gerçekleşti.

İpotekli satış ortalaması %30’dan %20’ye düştü

Konut üreticilerinin birinci el satışlarda sunduğu düşük faizli firma kredilerinin cazibesi, banka kredisi kullanım miktarını son 10 yılın en kötü üçüncü seviyesine çekti. Ancak ikinci elde gerçekleşen değişimlerin küçük bir kısmında banka kredisi kullanılması, Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,6 artış göstererek 19 bin 888 seviyesine çıkardı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,4 olarak gerçekleşti. Son 10 yılda ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı ortalama yüzde 30 üzerinde gerçekleşirken, son üç yıldır bu oran yüzde 20 seviyelerine geriledi.

Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,9 artışla 38 bin 71 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,8 artarak 28 bin 897 olurken, toplam konut satışları içinde payı %29,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,3 artışla 56 bin 100 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan ipotekli konut satışları 19 bin 888 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,6 artarak 8 bin 777 oldu.