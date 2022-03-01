TÜRKİYE’NİN FİZYOTERAPİST ONAYLI İLK ÇALIŞMA VE OYUNCU KOLTUĞU

Türkiye’nin İlk Fizyoterapist Onaylı Koltuğu!

xDrive altay performans odaklı çalışma koltuğu ve oyuncu koltuğu, insanların çalışma ve oyuncu koltukları hakkındaki düşüncelerini yeniden şekillendiriyor.

Uzun süren tasarım ve Ar-Ge sürecinin ardından ortaya çıkan xDrive altay serisi fizyoterapistlerce ortopedi ve ergonomi alanlarında sağlıklı oturuş pozisyonu olan dik açılı oturuş pozisyonunu Kullanıcısının boy ve kilosuna uygun ayarlayabileceği

*Raylı Başlık Teknolojisi

*4D Kolçak Teknolojisi

*Entegre Bel Destek Teknolojisi

gibi özellikleri ile destekleyerek uzun süreli çalışma sürecinde oluşabilecek ağrıları ve sağlık problemleri riskini yapılan postür testlerinde minimuma indirdiği, engellediği ve uzun süreli kullanımda verimliliği arttırdığı görülmüş, ergonomik ve ortopedik olarak sağlığa uygun olduğu fizyoterapistlerce onaylanmıştır.

( ↑ Video’da duruş bozukluğu olan bir kişinin uzun süreli xDrive altay serisi kullanımı sonrası duruş bozukluğunun düzeldiği görülmektedir ↑ )

Vücut yapınıza uyum sağlayabilecek geniş ayar yelpazesiyle evde, ofiste veya oyun başında kesintisiz performans için tasarlandı! Sizde xDrive altay serisi ile çalışma ortamınızdaki motivasyonu, ergonomiyi ve performansınızı en üst seviyeye taşıyın.

İyi ve ergonomik bir koltuk lüks değil sağlığa yatırımdır ve oturan her birey için gerekliliktir. Fizyoterapist onaylı çalışma ve oyuncu koltuğu xDrive altay serisi bel, boyun, kol ve bacaklarınızı doğru duruşta destekleyerek ve kaslar arasındaki gerginliği azaltarak sağlığınızı en iyi şekilde korur.

Dört yönlü kolçaklar, dirseklerinizi doğru şekilde desteklemek, boyun ve omuzlarınızdaki yükü almak için dilediğimiz konuma hareket ettirilebilirken, multi-fonksiyonel mekanizması sayesinde koltuğunuzda geriye doğru eğilmenizi ve istediğiniz açıda kilitlemenizi sağlar. Ayrıca, tam boy sırt desteği 160 ° ‘lik iyi bir yaslanmayı destekler, böylece tam olarak tercih ettiğiniz açıya ayarlayabilir ve kısa şekerlemeler yapabilirsiniz.

Fizyoterapi Uzmanlarımız Uyarıyor! Koltuğumuz uzun süreli oturuma uygun olsa da Fizyoterapi uzmanlarımız her 75 ila 90 dakikada bir düzenli molaların verimliliğimiz ve sağlığımızı korumakta yardımcı olabileceğini söylüyor.

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