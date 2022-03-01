Fenerbahçe deplasmanda, Aytemiz Alanyaspor’u 5-2 mağlup etti

MAÇTAN DAKİKALAR
16′ Zajc’ın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mezut Özil’in vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
19′ Efecan Karaca’nın ceza alanı dışından plase vuruşunu kaleci Altay güçlükle çıkardı.
21′ Sağ kanattan ceza alanı içine yerden yapılan ortada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Novais’in vuruşunu kaleci güçlükle engelledi. Dönen topu önünde bulan Emre Akbaba’nın şutu defansa çarparak kornere gitti.
26′ Altay Bayındır’ın savunma arkasına gönderdiği topta Rossi, kalecinin üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
32′ Mesut Özil’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Serdar Dursun’un plase vuruşu sol alt kale direğinden oyun alanına döndü.
38′ Sol kanattan Rossi’nin kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Miha Zajc’ın gelişine vuruşu üstten auta gitti.
44′ Alanyaspor’da savunma arkasına sarkan Efecan Karaca vuruşunu yapmak isterken, Kim araya girdi, kaleye yönelen topu Altay güçlükle kornere çeldi.
47′ Mesut Özil’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin şutunu kaleci son anda çıkardı. Sonrasında Zacj, Awaziem’in müdahalesiyle yerde kaldı.
48′ Hakem VAR’ incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
50′ Musut Özil penaltı vuruşunu gole çevirdi. 0-2
53′ Sol kanatta topu alan Emre Akbaba hemen yanındaki Tayfur’a bıraktı, bu futbolcunun çaprazdan sert vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-2
67′ Novais’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Altay çıkardı. Dönen topu Tayfur Bingöl iyi takip etti ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
71′ Juanfran’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.
78′ Szalai sol kanattan arka direğe yaptığı ortada, Rossi kafayla topu kale önündeki Arda’ya bıraktı. Arda’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3
84′ Juanfran’ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu’nun sert şutunu kaleci kornere çıkardı.
90′ Savunma arkasına atılan topta Rossi sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Pelkas boş ağlara gönderdi. 2-4
90+3′ Arda Güler’in ceza alanı arka direğe kestiği ortada Berisha’nın kafası ağlarla buluştu. 2-5
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Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
Alanyaspor: Marafona, Furkan Bayır, Milinovic (Oğuz Aydın dk. 74), Awaziem (Diedhiou dk. 61), Juanfran, Umut Güneş, Novais, Tayfur Bingöl, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu (Candeias dk. 84 ?)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Fer, Erencan Yardımcı, Emirhan Aydoğan, Mevlja, Çağan Kayra Erciyas
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Szalai, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ozan Tufan (Pelkas dk. 68), Zajc, Crespo, Rossi (Burak Kapacak dk. 90 ?), Samuel, Mesut Özil (Arda Güler dk. 74), Serdar Dursun (Berisha dk. 74)
Yedekler: Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Sosa, Nazım Sangare, Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Rossi (dk. 26), Mesut Özil (dk. 50 pen.), Arda Güler (dk. 78), Pelkas (dk. 90), Berisha (dk. 90+3) (Fenerbahçe), Tayfur Bingöl (dk. 53 ve 67)(Alanyaspor)
Sarı kartlar: Awaziem (Alanyaspor), Serdar Dursun, Pelkas (Fenerbahçe)
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