“22 Kadın 22 Öykü” Kadıköy CKM’de Tanıtıldı

Aralarında Kadıköylü yazarların da bulunduğu 22 kadın yazarın öykülerinden oluşan

“22 Kadın 22 Öykü” başlıklı kitabın tanıtımı, 9 Mart günü, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Erenköy Gönüllüleri İletişim Komitesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü, Yazar-Editör Hatice Dökmen ile Danışman-Editör Funda Ergenekon yaptı. Erenköy Gönüllüleri Başkanı Necla Yılmaz Karaman’ın konuşmasıyla başlayan programda, öykülerinden pasajlar okunan katılımcı yazarlara plaket verildi.

Projenin fikir annesi Funda Ergenekon ‘22 Kadın 22 Öykü’ hakkında özetle şunları söyledi:

“Geçen yıl ‘21 Kadın 21 Öykü’ başlığıyla başlattığımız projemiz bu yıl, ‘22 Kadın 22 Öykü’ olarak devam ediyor. Modern öykücülüğün arşivini tutacak olan kitabımız ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde okuruyla buluştu. Projenin temel fikri kadın öykü yazarlarını aynı kitapta buluşturmak ve kadınların edebiyattaki seslerini daha güçlü duyurmalarını sağlamaktır. Çünkü, sanatımız erkek temelli. Bu anlayışı yıkmak için, ışığımızı yayarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kitaptaki öykülerin, okurunu gizemli bir edebiyat yolculuğuna çıkartacağını düşünüyoruz.”

“22 Kadın 22 Öykü”de kimler var?

Aybüke Çolakoğlu, Aysun Eliş, Belgin Bıyıkoğlu, Berrin Yıldırım Yelkenbiçer, Burçin Kaya, Cemile Kurtaş, Çilem Bila, Dilek İşcen Akışık, Elif Yalçın, Esra Sungun, Ferah Aladağ, Funda Ergenekon, Gülşah Babayiğit, Hatice Dökmen, İlkay Genç, Mehtap Alpak, Meltem Akhan, Meyrem Karadeniz, Nesrin Ata, Neşe Cengiz, Özlem Barlok ve Yasemin Aslıhan Babalık’ın öyküleri kitapta yer aldı.

“Kadın gözüyle erkekler” konulu öykülerden oluşan ‘22 Kadın 22 Öykü’ başlıklı kitap, Artshop Yayıncılık tarafından basıma hazırlanmış olup, kapak tasarımı ressam Hülya Boyacı’ya ait.

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