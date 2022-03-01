Aydoğan, “Şerefli Savcılarımıza Sesleniyorum Biri Bu Ahlaksızlığa Son Versin!..

Gazeteci Ferhat Aydoğan’ın bugünkü yazısında “Dünya Toplumlarının ve Türkiye’nin yeni belası sosyal medya diye adlandırılan yeni bir istihbarat alanı olduğunu belirterek, köşe yazısında şunları dile getirdi;

“Aktif bir gazeteci olarak Türkiye’nin heryerine gidiyor, toplumun herkesimine dokunmaya çalışıyorum. Hem bir Türk vatandaşı olarak asli görevimi yapıp halkın nabzını tutarken, gazetecilik kimliğimle de olayları analiz ediyorum. Karşıma çıkan ise anadolunun çocuklarını ve hatta Edirne’den, Karsa bütün Türkiye’nin bağrına saplanmak istenen Mülcem yezidinin hançeri…!

Dünya Toplumlarının ve Türkiye’nin yeni belası sosyal medya diye adlandırılan yeni bir istihbarat alanı. Bu alan üzerinde bütün yabancı servisler resmen at koşturuyor ve yetmiyor karşılıklı Polo oynuyorlar. Yeni nesil medya ve yeni nesil algı araçlarının en kuvvetlilerinden birisi ise Tiktok. İnsanların asıl olarak kafalarını dağıtmak, kısa kısa videolar izleyip zaman öldürmek için kullandığı daha çok komedi videolarının yoğun olduğu platform olarak karşımıza çıkmış, canlı yayınlar açarak insanların yayıncıya attığı hediyeleri yayıncı ile paylaşıp yayıncıya da maddi destek sağlandığı bir platform. Fakat öyle bir platform ki ; The Ekonomi dergisine kapak olacak kadar değerli.

Bu platformda insanlar gülüp eğlenirken yavaş yavaş Dünya’nın bir çok ülkesinde Terör listesine alınan LGBTİ+ üyeleri olduğu iddia edilen kişiler ön plana çıkarılıyor. Toplumsal Ahlak ve örf anlayışımıza tamamen zıt, Erkek erkeğe ilişkiler, Erkek organını kestirmiş yüzünü erkek görünümü bırakmış ve nereden türediği belli olmayan insan görünümlü mahlukata dönmüş kişiler. Bunlardan biriside Mükremin Gezgin diye bilinen ‘’ ibneyim ne olacak ‘’ diye bilecek kadar da cesur bir kişi. Bu kişi kendisi bir Erkek ve bir başka Erkek ile ilişki yaşadığını söyleyip hamile kaldım diyerek videolar çekiyor. Sorsan İroni yapıyorum diyerek savunma yapacak. Bir diğeri Caner isimli karı koca gibi erkek erkeğe yaşayan sevişen ve bunu yayınlayan ahlaksızlar…

Mesele de tam olarak bu İron yani şaka yapıyorum diyerek, 8 yaşında tiktok kullanan bir birey bu abi görünümündeki abla tarzı nasıl oluyor ki ?

Baba, Anne erkek erkeğe öpüşüp, sarılıyorlar?

Evleniyor diye sorular küçük çocuğun aklında canlanmaya başlıyor.

Bunu soramayan çocuklar utanan çocuklar yine ellerinde ki telefonla araştırma yaparken bataklığa düşüyor…

Ters ilişkileri görüyor merak ediyor , bilmiyor ki nasıl bir bataklık orası çocuk bu araştıran çocuk !!!!

Sonra savunmaları ‘’ben küçüklükten beri böyle hissediyorum‘’ oluyor.

Hissetmiyorsun !

Hissettiriliyorsun !

Bu ikisi arasında fark var. İlerleyen zamanlar da bundan 15-20 yıl sonra evlerdeki yeni belanın adı ‘’bizim erkek çocuğun erkek sevgilisi’’ var olacak. Hatta bir çocuk var benim çocuğumun peşini bırakmıyor kız sanıyor kendini erkekten dönme parası da var çocuğumu kandırıyor , Araba alıyor , para veriyor…! ‘’ olacak. Bu sorun tek Türkiye’nin değil küresel ölçekte bir sorundur. Bu sorun milyarlarca dolar hibe edip bu tipler finanse edilme sorunudur. Dedik ya bu alanda İstihbarat cirit atıyor diye , işte bu tipler kullanışlı apart olarak hem gezi gibi eylemlerde marjinal grup oluyor , hemde toplumun örf ahlak düzenine saldırarak görevlerini yapıyorlar. Cyber intelligence alanında uzman Raif Yavuz Yılmaz ile görüştüğümde ‘’ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) istese bu tarz hesapları hemen kapatabilir ve hatta toplumsal ahlaktan bu şahıslara teknoloji yasağı kararı alına bilir ‘’ dedi.

Ben buradan şerefli Cumhuriyet Savcılarımıza sesleniyorum toplum ahlakını düşünen savcılara adaletin kılıcını bunların tepesine indirin ve bu toplumu da bu ahlaksızlıktan kurtarın…