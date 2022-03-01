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Rekorların Parkurunda Yıldız Atletler Sahne Alacak


Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü 17. kez koşulacak. Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilecek yarışta, parkura çıkacak elit atletlerin listesi belli oldu.

Türkiye’nin en büyük spor şirketi Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü 17. kez start alacak. 21K ve 10K olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek yarışta, paten tutkunları da parkura çıkacak. Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) 2021 yol yarışları değerlendirme listesinde en yüksek puanı alarak ilk sıraya yerleşen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucuya #EnHızlıYarı maraton derecesini yapma olanağı tanıyor. Suriçi’nin eşsiz manzarasında koşulacak Elite Label kategorisindeki yarış, 8 bin yıllık tarihi dokuya sahip güzergâhıyla katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünyanın en iyi elit atletleriyle birlikte koşmak isteyenler için N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları 1 Mart 2022 Salı günü sona erecek. İstanbul Yarı Maratonu kayıt işlemleri www.istanbulyarimaratonu.com adresinden gerçekleştiriliyor.

ELİT ATLET LİSTESİ BELLİ OLDU
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, geçtiğimiz yıl kadınlar kategorisinde yarı maraton dünya rekorunun kırılmasına sahne oldu. N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu bu yıl da dünyanın en iyi elit atletlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Toplam 72 elit atlet İstanbul’da en iyi derecesini yapmak için parkura çıkacak. İstanbul Yarı Maratonu’nda bu yıl yarışacak Türk atletler arasında Yasemin Can ile Yayla Günen kadınlarda; Aras Kaya ile Onur Aras ise erkeklerde en iyi dereceye sahip isimler olarak öne çıkıyor. İstanbul Yarı Maratonu’na katılacak en hızlı 10 kadın ve 10 erkek atletin en iyi dereceleri şöyle:

Kadınlar
Hellen Obiri                     KEN       1:04:22
Tsehay Gemechu            ETH       1:05:08
Hawi Feysa                      ETH       1:05:41
Nigsti Haftu                     ETH       1:06:17
Yasemin Can                   TUR       1:06:20
Bekelech Gudeta            ETH       1:06:54
Pauline Esikon                KEN       1:07:15
Stella Rutto                      KEN       1:07:45
Ayinadis Teshome          ETH       1:08:18
Daisy Kimeli                     KEN       1:08:34


Erkekler
Daniel Mateiko               KEN                     58:26   
Rodgers Kwemoi            KEN                     58:30   
Solomon Berihu              ETH                     59:17   
Esa Huseyidin                 ETH                     59:32   
Gizealew Abeje Ayana  ETH                     59:39   
Edmond Kipngetich        KEN                     59:41   
Ezra Kipketer Tanui        KEN                     59:43   
David Ngure                    KEN                     59:44   
Abayneh Ayele                ETH                     59:59
Hillary Kipchumba          KEN                     1:00:01

📆 07 Mart 2022 Pazartesi 15:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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