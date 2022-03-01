KADINLAR NEDEN KADIKÖY’DE YAŞAMAYI TERCİH EDİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ve İstanbul’da nüfusun çoğunluğunu erkekler oluştururken, Kadıköy’de durum tam tersi. Kadıköy’de, nüfusun yüzde 55’ini oluşturan kadınlar, Kadıköy’ü kendilerini güvende hissettikleri ve kültür sanat etkinliklerinin fazla olması nedeniyle tercih ettiklerini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden nüfusun yüzde 50,1’i erkeklerden, yüzde 49,9’u kadınlardan oluşuyor. Türkiye genelinde olduğu gibi nüfusun yarısından fazlasını erkeklerin oluşturduğu İstanbul’da ise Kadıköy ilçesi kadın nüfus oranıyla öne çıkıyor.

Toplam nüfusunun yüzde 54,93’nü kadınların oluşturduğu Kadıköy, İstanbul’un da en yüksek kadın nüfusuna sahip ilçesi.

Peki, kadınlar neden Kadıköy’de yaşamayı tercih ediyor? Bu sorunun cevabını Kadıköy’de yaşayan kadınlar yanıtladı.





İşte o yanıtlardan bazıları:

Serpil Dinkçi: Gece istediğimiz gibi çıkıp yürüyebiliyoruz Kadıköy’de. O yüzden burada daha güvende hissediyorum kendimi.

Özlem Bilgili: Biliyorsunuz ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her gün artarak büyüyor. Kadıköy bu anlamda kadınlar için daha rahat, daha güvenli, daha huzurlu bir yer. Ben de Kadıköy’de yaşayan bir kadın olarak bu yüzden burada yaşamayı tercih ettim. Onun dışında Kadıköy’de birçok kültürel ve sanatsal faaliyetler de oluyor. Hem belediyemizin etkinlikleri hem de özel etkinlikler çok fazla var. O yüzden de zaten Kadıköy, dünyanın en havalı 50 şehri arasında seçilmişti.

Ebru Şavur: Kadınlar Kadıköy’de kendilerini çok daha rahat hissediyorlar. Çünkü rahat gezme olanakları ve kültür sanat faaliyetleri var. Çok fazla sayıda kadının olması da aslında kadını rahatlatan bir durum. Ben de Kadıköylü olmaktan çok mutluyum ve burada kendimi gece, gündüz her daim güvende hissediyorum.

Banu Maraşlı: Kadıköy’de çok rahatız. Güvenlik açısından istediğimiz kıyafetle istediğimiz saatte çok rahat yürüyüş yapabiliyoruz. Mesela ben yalnız yaşıyorum. İstiyorsam gece çıkıyorum istiyorsam sabahın köründe hava daha aydınlanmadan yürüyüşümü yapıyorum, sahile iniyorum. Avrupa’da gibiyiz samimi söylüyorum bu derece fark var diğer yerlerle. Gündüz ile gece kadar fark var.

Sümeyye Pekmezci : Kadıköy’de kadınlara dair sosyal faaliyetler, kurslar daha ön planda. Sokakta rahatlıkla gezebiliyoruz. Kadıköy, daha güvenilir hissettiriyor.

Nilay Hanım: Yargılanmıyor olmak; hareketlerinden, giyim tarzından dolayı eleştirilmiyor olmak en önemli sebepler burada yaşamak için. Bir kadının gece yolda yürürken rahatsız edilmeden yürüyor olması herhalde kendini en rahat hissedebileceği yer olduğunun göstergesidir.