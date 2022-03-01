Dolmabahçe Sarayı’nda yangın çıktı

Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan parke atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Dolmabahçe Sarayı’nda yangın – Tıkla İzle

Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Sarayı’nın parke atölyesinde saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası çalışanların ihbarıyla olay yerine tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve çalışmaları sonucu kısa sürede büyümeden söndürülürken, Dolmabahçe Sarayı’nda kısa süreli yangın paniği yaşandı.

Yangına ilişkin açıklama

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yangına ilişkin yapılan açıklamada, “Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sarayı’nın Selamlık bölümünün bodrum katında yer alan parke restorasyon ve konservasyon atölyesinde bu sabah saat 08.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle kompresör cihazı alev aldı. Saray’da yangın tehlikesine karşı aktif olarak kullanılan ‘yangın sezim sisteminin anında devreye girmesiyle fark edilen alevlere Dolmabahçe Sarayı itfaiyesi 1 dakika içinde müdahale etti. Ekiplerin anında müdahalesi, muhtemel bir tehlikeyi önledi. Tedbir amaçlı çevre belediyelerin itfaiye ekiplerine de haber verildi. Dolmabahçe Sarayı Müzesi’nde her zamanki gibi bu sabah da saat 09.00’da başlayan ziyaretler, akışında devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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