İSTANBUL DEVLET TİYATROSUNDA BU HAFTA

İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta 3’ü çocuk oyunu, 1’i okuma tiyatrosu olmak üzere 9 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta Memet Baydur’un yazdığı, Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği Limon ve Şahin Ünal’ın yazdığı, Mine Tüfekçioğlu’nun yönettiği Totem Felsefesi oyunları prömiyerlerini yaparken bu oyun dışında Aziz Dostum Çehov, Gazale (Uzun Gece), Büyüklere Masallar-Masal Masal İçinde, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam, Bir Picasso, Tek Başıma, Turta Girmemiş Orman adlı oyunlar seyirci ile buluşacak.

Limon 3 Mart’ta prömiyerini yapıyor

Memet Baydur’un yazdığı, Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği “Limon” 3 Mart saat 20.00’de Mecidiyeköy Büyük Sahne’de prömiyer yapıyor. Bu keyifli oyun 3 Mart’taki prömiyerinin ardından bu hafta pazar gününe kadar yine aynı sahnede temsillerine devam edecek.



Totem Felsefesi (Okuma Tiyatrosu) 6 Mart’ta prömiyerini yapıyor

Şahin Ünal’ın yazdığı, Mine Tüfekçioğlu’nun yönettiği Totem Felsefesi okuma tiyatrosu 6 Mart saat 15.00’te Garibaldi Sahnede prömiyer yapıyor.



Tek Başıma Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon’da

Tayfun Erarslan’ yönettiği ve Fulya Ülvan’ın oynadığı Tek Başıma oyunu da bu hafta Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda 3 ve 4 Mart’ta seyirci ile buluşacak.



Bir Picasso Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de

Nazi işgali altındaki Fransa’da yaşayan ressam Pablo Picasso ile dönemin Almanya kültür bakanlığı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında geçen sorgulamalar-çatışmalar-hesaplaşmaların anlatıldığı Bir Picasso adlı oyun bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de olacak.



Gazale (Uzun Gece), Üsküdar Tekel Sahnesi’nde

İskender Pala’nın yazdığı, Hidayet Erdinç’in yönettiği ve Kethüdazade Arif Efendi’yi Seda Yıldız’ın, Maral Hatun’u Melis Özpaça’nın, İzzet Molla’yı Eray Cezayirlioğlu’nun, İsmail Dede Efendi’yi Cenk Dinçsoy’un, Celep’i Murat Yatman’ın, Mülazım Efendi’yi ise Eren Özyalçın’ın canlandırdığı Gazale (Uzun Gece) oyunu bu Üsküdar Tekel Sahnesinde seyirci ile buluşuyor.



Aziz Dostum Çehov Garibaldi Sahne’de

Anton Çehov’un Tütünün Zararları, Bir Evlenme Teklifi ve Ayı adlı kısa oyunlarından oluşuyor. Bir Evlenme Teklifi evlenme arzusundaki bir kadının takıntılarını ve bir türlü iletişim ortamı bulamadığı eş adayıyla yaşadığı münakaşaları; Tütünün Zararları baskın bir eş tarafından otuz üç yıl istemediği bir hayat yaşayan adamı; Ayı ise bir kadınla erkeğin alacak meselesi yüzünden nefretle başlayan ilişkilerinin aşka dönüşmesini anlatıyor. Bu keyifli oyun bu hafta Garibaldi Sahnesinde olacak.



Haftanın çocuk oyunları Turta Girmemiş Orman 6 Mart’ta AKM Çok Amaçlı Salon’da, Büyüklere Masallar-Masal Masal İçinde 5 ve 6 Mart’ta Sancaktepe Sahnesinde, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam ise 3,4,5, ve 6 Mart’ta Küçükçekmece DT Sahnesinde minik izleyicilerimizle buluşacak.