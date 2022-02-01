Destan Dizisine Üç Ödül

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki birinci sezonuyla seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘’Destan’’ dizisi ilk sezonunda 3. ödülünü alarak başarısını taçlandırdı.

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren, atv’nin fenomen dizisi ‘‘Destan’’, önceki akşam Ece Ünal ve Ceyhun Yılmaz’ın sunduğu Kristal Şehir ve Başarı Ödüllerinde ‘‘Yılın En İyi Dizisi Ödülü’’nü aldı. Ödülü dizi adına oyuncular Teoman Kumbaracıbaşı ve Bilgi Aydoğmuş aldı.

Türkiye’de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 2. Uluslararası Zirve Ödülleri’nde ise ‘‘En İyi Dönem Dizisi’’ ödülünü programa katılan dizi oyuncularından Ecem Sena Bayır, Bilgi Aydoğmuş ve Bozdağ Film Kurumsal İletişim Direktörü Mustafa Akçadaşoğlu aldı.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen Göçmen Sanatçılar Ödüllerinde, ‘’Sinema ve Dizi’’ dalında ‘’Destan’’ dizisi ile Sanat Yönetmeni Reza Hemmatirad, ödül aldı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar’ın üstlendiği ‘’Destan’’, atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…

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