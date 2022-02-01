Gastronomi, Turizm ve Medya Sektörünü Buluşturan GATUMDER Kuruluşunu Gerçekleştirdi

Dünyanın çekim merkezi Türkiye’de binlerce yıllık kültürü, milyonlarca istihdam ve milyarlarca TL’lik ekonomik hareketliliği sembolize eden gastronomi, turizm, medya ve tanıtım sektörlerini tek çatı altında birleştiren GATUMDER, İstanbul Anadolu Yakası’nda alanında tecrübeli isimlerin gerçekleştirdiği ilk toplantı ile resmen kuruldu. Gastronomi Turizm Medya Tanıtım Derneği – GATUMDER, kurucular kurulunu oluşturarak sektörlerine yeni soluk getirecek projeleri için düğmeye bastı.

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tarihçi-Gazeteci-Gurme Yazar-Aşçı-TV Program Yapımcısı Ufuk Güngör’ün seçildiği toplantıda alanlarında kendini kanıtlamış ve sembol isimlerden oluşan kurucular kurulu üyeleri ise şöyle;

Ufuk Güngör, Namık Ekin, Doç. Dr. Nur Ündey, Zeynel Haldun Tüzel, Talip Bayram, Metin Dinçer, Mustafa Pehlivan, Cengiz Yavuz, Mehmet Birtek, Gökhan Oğuz, Birol Akça, Erol Duran, Ercan Yüksel, Adem Giden, Hakan Aydeniz.

UFUK GÜNGÖR: KÖKLÜ VE BÜYÜK MEDENİYETİMİZİN GETİRİLERİNİ DAHA DA İLERİ TAŞIMAK İSTİYORUZ

Coğrafi konumu ile birlikte tarihi ve kültürel gelişmelerin sonucunda Türkiye’de çok ciddi bir gastronomi zenginliğinin oluştuğuna, beraberinde turizm – medya – tanıtım sektörleri ile etkileşim sonucu ekonominin de lokomotifi olan bir popülasyon oluştuğuna dikkat çeken Kurucu Başkan Ufuk Güngör, sözlerine şöyle devam etti;

GATUMDER’i sadece alanında çeşitli projeler ve çalışmalar gerçekleştirmek için değil, aynı zamanda etkili ve sonuca ulaşan bir ağ oluşturmak üzere kurduk. Beraberinde GATUMDER, sektörlerinde eşsiz bir dijital arşive de dönüşecek. Köklü ve büyük medeniyetimizin getirilerini daha da ileri taşıyacağız. İlk hedefimiz olarak, son zamanlarda önemi daha da iyi anlaşılan “Gastronomi Turizmi” olarak belirledik.

Türkiye’de mutfak kültürü ve yeme-içme, bir anlamda dünyanın gastronomi özeti. O kadar büyük bir zenginliğe sahibiz ki; bunu dışarıdan izlemek de, içinde olup yaşamak da farklı bir duygu.

HAK ETTİĞİMİZ YERE GELMELİYİZ

Tarlalarımızdan sofralara uzanan, sanatla bezenen ve her aşamasında ayrı bir emeğin öne çıktığı gastronomi sektöründe Türkiye’nin parmak ısırtan zenginliği, şüphesiz tesadüf değil. Tarihi gelişmeler, coğrafyalar, iklimler, insanlar, örf ve adetler, savaşlar, göçler gibi birçok sebep, bir anlamda gastronominin çeşitliliğinde ana etken olmuştur. Bugün bir buluttan düşen yağmur tanesi bile, lezzetlerimize etki etmektedir. İşte bu kadar hassas bir döngü içinde olan doğa ile birlikte gastronomi işini aşkla, sevgiyle, keyifle, yaşam tarzı olarak benimseyen kişi, kuruluş ve işletmeler ile yücelmekte, lezzetler yerini bulmaktadır. Sadece çok basit bir istatistikte bile, dünyada turistlerin destinasyon seçerken yüzde 88’inden fazlasının yeme-içme, yani yeni trend “Gastronomi Turizmi” alternatif ve çeşitliliğini ön planda tuttuğunu biliyoruz. Bu süreçte Türkiye’nin gastronomi zenginlikleri, adeta istatistiklere sığmıyor. Ancak başarı sıralamalarında ne yazık ki henüz hak ettiğimiz yerlerde değiliz. Birçok alanda hak ettiğimiz yere gelmeliyiz. Örneğin gastronominin içerisinde ayrı bir başlık olarak turizmi de ele alırsak, yemek turizminde ülkeler arasında 23. sıradayız. Üstelik, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerin de gerisindeyiz. Türkler, yurtdışında yeme-içmeye çok ciddi ücretler harcarken ülkemizde ağırladığımız turistlerde aynı tabloyu göremiyoruz. Rakamlarda yakın zamanda değişiklikler olmakla ile birlikte 124 yemeğimizin Türk Patent Enstitüsü tescilinde olduğu kamuoyuna yansıyor ancak, bu rakamların çok daha fazla olması gerekiyor. Diğer yandan bu yönde bir farkındalık ve ciddi çabalar da var. Coğrafi işaret almak için başvuruda bulunulmuş ve sonucunu bekleyen 185 yemeğimiz var. Bu, gastronomi içerisinde turizm ve tanıtım açısından eksikliği sembolize eden yetersizlik ve sorunlardan sadece biri olarak dikkat çekiyor. Türk lezzetlerinin tadına varan bir turist kesinlikle müdavimi oluyor ancak bizlerin o lezzetleri doğru, eksiksiz ve başarılı bir şekilde turistlere ve ayrıca tüm dünyaya yansıtılmasını, tanıtımını sağlayabilmemiz gerekiyor. GATUMDER olarak bu yönde özel çalışmalar başlattık.

TÜRKİYE, DÜNYA TURİZMİNİN HEM KÖPRÜSÜ, HEM DE MERKEZİDİR

Ülkeler arasında görüş ve rakam farklılığı olmakla beraber Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre dünyada 208 ülke bulunmaktadır. Dünya haritasına hangi açıdan bakarsanız bakın, bu ülkelerin coğrafi olarak tam da merkezinde Türkiye’yi görürsünüz. Turizm zenginliklerini anlatmaya elbet zamanımız yetmez. Dünyayı kıskandıran coğrafi güzelliklerimize rağmen turizmde, iyiye giden gelişmeler ile birlikte daha da hak ettiğimiz yerlere ulaşmak zorundayız. 2018 yılında dünya genelinde en çok ziyaret edilen 6. ülke olduk. Bir genelleme ile baktığımızda Türkiye 22,5 milyar dolarlık turizm geliri ile 15. sırada yer aldı. Bu rakamları daha da yukarılara çekmeliyiz ki, önümüzdeki 5 yıl için Türkiye’de yıllık 100 milyon turist ve 120 milyar dolar gelir hedefi var. İşte bu rakamlara ulaşmak kesinlikle hayal değil ancak, ciddi bir çabanın da gereksinimi ortaya çıkıyor. Bu ve benzeri tüm turizm adımlarında, en küçük ayrıntıdan en büyük projelere kadar GATUMDER bünyemizde alanında tecrübeli isimler, katkılarını sunmak için canla başla hazırlanıyorlar. Türkiye, dünya turizminin sadece köprüsü değil, aslında merkezidir. Bu yönde yapılacak çok ama çok iş var.

MEDYA VE TANITIM OLMAZSA, GASTRONOMİ VE TURİZM HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELEMEZ

Anlattıklarınız, karşınızdakinin anladığı kadardır. Karşımızdakinin anladığı, anlatabildiğimiz kadarıdır. Türkiye’yi, gastronomiyi, beraberinde ciddi etkileşim içinde olduğu turizmi; tüm bu faktörleri, doğru medya tanıtım aksiyonları ile yansıtabiliriz. İşte bunun için de gastronomi ile turizm duayenlerinin, medya ağı ile her an senkronize olması gerekiyor. Başarılı bir tanıtım sadece kendinizi aktarmak değil, bir anlamda geleceğinizi de garanti altına almaktır. Medya ve tanıtım olmazsa, gastronomi ve turizm hak ettiği noktaya gelemez.

GATUMDER olarak gastronomi ve turizm ile beraberindeki tüm alanlarda medya ve tanıtım aksiyonlarımız için ummalı bir çalışma yürütüyoruz. Özgün içerik üretimlerimiz başta olmak üzere bu yönde ve tüm alanlarda projelerimizin ayrıntılarını, önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşacağız.

ARTIK BİR AİLEYİZ

GATUMDER, rutin çalışmaları ile birlikte etkili ve sonuca ulaşan bir ağ görevi de görecek. Bu nedenle önümüzdeki süreçte aramıza katılmaya hazırlanan ve katılacak olan birçok alanında uzman, rol model, öncü, örnek, başarılı ve tecrübeli isimler; beraberinde kuruluş ve işletmeler tek çatı altında senkronize olacak. Tüm bu çalışmalar ile birlikte artık bir aileyiz. Bunun enerjisini tüm gerçekliği ile; birçok lezzeti tek çatı altında toplarken “kuru fasulyeyi” tema alan Burak Kuru Fasulye Restoran’da gerçekleştirdiğimiz ilk toplantımız ve tadımda hissettik.

Kurucu Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında kısaca, mesleki ayrıntıları şöyle;

UFUK GÜNGÖR: GATUMDER Kurucu Başkanı, Tarihçi, Gazeteci, Gurme Yazar, Aşçı, TV Programcısı, Tekstilci ve Modacı… Ufuk Güngör, başta Gurme Magazin olmak üzere Kanal 34 ve sosyal medya ile birlikte birçok platformda birçok lezzeti yorumlamaya ve kitlelere ulaştırmaya devam ediyor. Başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkeler ile Türkiye arasında köprü vazifesi gören çeşitli çalışmalarını da gerçekleştiren Güngör, network faaliyetlerini geliştirerek sürdürüyor.

NAMIK EKİN: Birçok dalda ödüllü ve antrenör sporcu, emekli asker, birçok Guinness Dünya Rekoru sahibi, emekli sat komandosu, su altı rekortmeni, pilot, paraşütçü, profesyonel yüzücü, judo eğitmeni… Sayısız ödül ve başarısı ile Namık Ekin, sayfalarca anlatım ile özetlenebilecek başarılarla dolu yaşantısı ve aktif spor faaliyetleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.

NUR ÜNDEY: Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Uzmanı. Doçent Doktor Nur Ündey, aynı zamanda öğretim görevlisi olarak da alanında birçok başarılı öğrencinin yetişmesini sağladı. Gastronomi alanına ilgisi ve bu yönde yazıları, çalışmalarıyla da dikkat çekmektedir. Aynı zamanda profesyonel turizm rehberidir. Turizm işletmeciliği üzerine ayrıca ciddi çalışmaları ve başarıları bulunan Ündey, İzmir Amerikan Kız Koleji’nin ardından İletişim Fakültesi – Halkla İlişkiler ve Gazetecilik, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorası ile birlikte aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor.

ZEYNEL HALDUN TÜZEL: Uluslararası Gurme, Gurme Yazar, Chaine des Rotisseurs tarafından “şövalye” ünvanıyla taçlandırılan gurme, Türk mutfağı uzmanı, fuar ve organizasyon yöneticisi. Özellikle Türk mutfağının köklü lezzetlerine hakim olması itibariyle “yaşayan ansiklopedi” olarak da yorumlanmaktadır. Tüzel, aktif gastronomi faaliyetleri ile yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarını sürdürüyor.

TALİP BAYRAM: Gazeteci ve Gastronomi Yazarı. Medya, pazarlama, sigorta, otomotiv, tekstil ve gıda sektörlerinde yöneticilik görevlerinde bulundu. 150’nin üzerinde ülkenin yeme içme kültürü hakkında verileri tek çatı altında toplayan, yorumlayan ve gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalarını yürüten Talip Bayram, aktif olarak gazetecilik ve gastronomi faaliyetlerini birlikte yürütmeyi sürdürüyor.

METİN DİNÇER: Aşçı, İşletmeci, Anadolu Lezzetleri Ustası. “İstanbul’a kuru fasulyeyi sevdiren adam” olarak da yorumlanan Metin Dinçer, köfte ile birlikte 50’nin üzerinde çorba çeşidi ve tatlıları kendi tarzı ile harmanlayarak müdavimlerine sunuyor. İşletme sahibi de olduğu Pendik’teki Burak Kuru Fasulye Restaurant gerek konsepti, gerekse de restoranın fiziki özellikleriyle Türkiye’nin dört bir yanından misafirlerini ağırlarken yatırımcı iş adamı ve aşçı, bu yönde lezzet inovasyon çalışmalarını sürdürüyor.

MUSTAFA PEHLİVAN: Gıda ve çeşitli sektörlerde yöneticilik görevini uzun yıllar sürdüren işadamı Mustafa Pehlivan, gastronomiye olan ilgisini iş dünyasına da yansıtarak KasapBurger & Steakhouse’u kurarak başarılı bir zincir oluşturdu. Franchise iş geliştirme faaliyetlerini de yürüten Pehlivan; aynı zamanda mimari tasarım ve uygulama şirketiyle de alanında özel uygulamalarıyla faaliyetlerini yürütüyor.

CENGİZ YAVUZ: Kaçkar Muhallebicisi’nin 3. kuşak temsilcisi ve Chef Aşçı… Türk ve Osmanlı Mutfağı uzmanı. Turizm ve gastronomi alanında hizmet veren birçok uluslararası ve yerli markanın tedarikçisi ve çözüm ortağı. Sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte coğrafi işaretli ürünler ile yerli ve milli arge projelerini de yürüten Chef Cengiz Yavuz; şekersiz, glutensiz, vegan, protein değeri yüksek fonksiyonel gastronomi ürünlerinin de üretilmesi üzerine çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, 4. kuşağa tecrübe ve deneyimlerini aktarmak için mentor faaliyetlerini de kitlelere ulaştırıyor.

MEHMET BİRTEK: Gurme, sporcu, gözlemci hakem, fizikçi, tarihçi, öğretmen ve gastronomi aşçı… Yoğun iş temposu ile birlikte gastronomi faaliyetlerini de geliştiren Birtek, MarmaralıGurme adıyla sosyal medya ile birlikte birçok platformda da çalışmalarını yürütüyor.

GÖKHAN OĞUZ: Engurmen Food Project Expert… Turizm ve gıda sektörlerinde çalışma, araştırma ve inovasyon çalışmalarını yürüten Gökhan Oğuz, başta Almanya olmak üzere birçok ülke ile Türkiye arasında gastronomide köprü olacak anekdotlara imza attı. Franchise işletme müdürlüğü ve yöneticilik çalışmaları ile birlikte ticari faaliyetlerde bulundu. Engurmen Gıda Mentörlük firması ile arge, eğitim, denetim ve franchise danışmanlığı gibi alanlarda hizmet vermeye devam ediyor.

BİROL AKÇA: Gurme, yazar, danışman… Türkiye’de ilk Aşçılık Derneği üyeleri arasında yer alan Akça, “gurme” gibi kelimelerin gastronomiye kazandırılması aşamasında emeği geçen isimler arasında yer alıyor. İşletmecilik faaliyetlerine devam eden ve 150’nin üzerinde ülkenin yeme içme kültürüne hakim olan Birol Akça, sık sık ülkeler arası seyahatler gerçekleştirerek bilgi ve birikimlerini Türkiye’ye taşımaya devam ediyor.

ADEM GİDEN: Videographer, Gazeteci, Kameraman, Editör, Metin Yazarı, Geleneksel ve Dijital Medya İçerik Üreticisi… Çeşitli gazete, dergi ve internet haber sitelerinde aktüelden ekonomiye, turizmden gastronomiye, magazinden spora tüm branşlarda özel haber içerik üreticiliğini gerçekleştirdi. BYEGM – Basın/Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü resmi sarı basın kartını aldıktan sonra inovasyon sürecini hızlandırdı. Haber araştırma, üretme, metin yazarlığı, redakte etme ve kitlelere ulaştırılması süreçlerini yöneten Adem Giden, yazılı ve görsel medyanın gereksinimlerini birleştirdi. Videographer olarak kamera çekimi, klip ve reklam üretimi, senaryo yazımı, video kurgu ve montajlanması, animasyonlarla zenginleştirilmesi, seslendirilmesi ve sosyal medya yöneticiliği de gerçekleştiren Giden, ayrıca Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde de eğitimini sürdürüyor.

HAKAN AYDENİZ: Lezzet Pusulası markasının yanı sıra gastronomi sektörüne ilkleri getiren isimler arasında yer alan Hakan Aydeniz, tecrübelerini yazılı ve dijital mecralar ile kitlelere ulaştırıyor. Birikimi sınırları aşan gastronomi uzmanı Aydeniz, birçok ülkeye gerçekleştirdiği gastronomi ziyaretlerinin yanı sıra bu yönde etkili bir sosyal medya içerik üreticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

EROL DURAN: Gastronomi merakını ticari faaliyetleriyle de birleştiren Erol Duran, uzun yıllar gıda pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdi. Bursa Kebap Evi bayiliği, ticari çalışmalarında öne çıkanlar arasında yer aldı. Duran, gıda toptancısı olarak birçok öncü işletme ve kuruluş ile çalışmalarını yürütüyor.

ERCAN YÜKSEL: Üniversite sürecinin ardından yeteneklerini tiyatro eğitimi ile taçlandıran Ercan Yüksel, kamu spotu yapımlarında da adından söz ettirdi. Çeşitli sinema, TV, dizi, medya yapım ekibinde de yer alan Yüksel; sektöründe inovasyon çalışmalarını yürütüyor.

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