Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u penaltılardan attığı 2 golle mağlup etti

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor’u penaltılardan attığı 2 golle mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor’u penaltılardan attığı 2 golle mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

1’Maç başladı

6. dakikada Serdar Dursun’un ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top kaleci Munir’de kaldı.

22. dakikada Çağtay’ın geri pasında araya giren El Kaabi’nin ceza sahası içine soldan girdikten sonra çaprazdan kaleci Altay Bayındır’ın üzerinden topu aşırtmak isterken Altay meşin yuvarlağı çeldi. Altay pozisyonun devamında topu taca gönderdi.

35. dakikada Arda Güler’in ceza yayının sağ tarafından yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

37. dakikada Arda Güler’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yapan Marcel Tisserand’ın vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Diego Rossi’nin ceza yayının sağ taraftan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Adekugbe’nin yerden pasında ceza sahası içinde El Kaabi’nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

45’İlk yarı sona erdi.

46’İkinci yarı başladı

54. dakikada Serdar Dursun’un sağ kanattan ortasında arka direkte Mergim Berisha meşin yuvarlağı Miha Zajc’a indirdi. Zajc’ın kale önünde vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

60. dakikada Lobjanidze’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde El Kaabi’nin boş pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

65. dakikada kaleci Munir’in uzaklaştırdığı topu alan Miguel Crespa ceza sahası içinde El Kaabi’nin müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun meşin yuvarlağı kaleci Munir’in sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

72. dakikada Sackey’in kafayla uzaklaştırmak istediği topa Serdar Dursun’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

76. dakikada Çağtay’ın kafa ile geri pasında Lobjanidze araya girerek topu kontrol etti. Kahraba’nın ceza sahası yayı içinde yaptığı vuruşta kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

79. dakikada Sackey, ceza sahası içinde kaleci Munir’e geri pas verdi. Munir’in ayağından seken topta araya giren Serdar Dursun, kaleci Munir tarafından düşürülürken, hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kaleci Munir’in sağından ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım

Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan (Mergim Berisha dk. 46), Serdar Aziz (Attila Szalai dk. 64), Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Miguel Crespo, Miha Zajc, Osayi-Samuel, Arda Güler (Mert Hakan Yandaş dk. 73), Diego Rossi (Dimitrios Pelkas dk. 64), Serdar Dursun (Burak Kapacak dk. 87 ?)

Yedekler: Berke Özer, Jose Sosa, Enner Valencia, Nazım Sangare, Melih Bostan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Isaac Sackey, Burak Öksüz ? (Selimcan Temel dk. 18 (Muhammed Mert dk. 87 ?), Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, Lobjanidze (Sadık Baş dk. 87 ?), Benzia (Bertuğ Yıldırım dk. 87 ?), El Kaabi, Dylan Saint-Louis (Kahraba dk. 61)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Boudjemaa, Emre Kaplan, Eray Akar, Eren Fatsa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Serdar Dursun (dk. 67 pen. ve 81 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ribeiro, Selimcan Temel (Hatayspor)