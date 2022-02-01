Kadıköy’de Flamenko Cristina Aguilera’nın “Tarab” adlı gösterisi Alan’da

Kadıköy Belediyesi yeni kültür sanat merkezi Alan Kadıköy’de Flamenko etkinliklerine başlıyor. Kadıköy Belediyesi ile Cervantes Enstitüsü arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilecek projeler serisinin bir ayağı olarak tasarlanan Alan’da Flamenko etkinlikleri 11 Mart 2022 Cuma günü Granada’nın Flamenko âlemine hediye ettiği son yıldızlardan Cristina Aguilera’nın “Tarab” adlı gösterisi ile başlıyor.

Nisan ve Mayıs ayında da devam edecek Alan’da Flamenko etkinliklerinin başta Kadıköylüler olmak üzere tüm sanatseverlerin vazgeçemeyecekleri bir alternatif oluşturması hedefleniyor. İlerleyen günlerde sanatseverlerle paylaşılacak Nisan ve Mayıs etkinliklerinin biletleri mobilet üzerinden satışa sunulacak.

CRISTINA AGUILERA

Granada’nın son dönemde yetiştirdiği önde gelen Flamenko dansçılarından Cristina Aguilera dans etmeye sekiz yaşında başladı. Maite Galán’ın öğrencisi olarak eğitim aldığı Madrid’deki Carmen Amaya Profesyonel Dans Konservatuarı’nda İspanyol Dansı ve Flamenko bölümünden 2010 yılında mezun oldu. 2015 yılında Granada’da ilk gösterisi “Encrucijada”yı sundu. O zamandan beri, İspanya’nın önde gelen Flamenko kurumlarıyla işbirliği yaparak çok sayıda festival ve gösteriye katıldı.

2016’da XX. Sevilla Flamenko Bienali kapsamında ikinci gösterisi “Corazon Abierto / Açık Kalp”i seyircilerle buluşturdu. Bu gösteriyi 2017 yılında Alba Heredia ile tasarladığı “Granada” takip etti. 2018’de sahne yönetmenliğini Jesús Carmona’nın yaptığı “De Agua, Plata y Tierra / Su, Gümüş ve Toprağa Dair”in prömiyerini yaptı.

2019’da Elhambra Sarayı’nın ünlü bahçesi Generalife’de sahnelenen “Lorca ve Tutku: Düşler Denizi” gösterisine katıldı.

2020’de Tarragona’daki Sona Flamenko Festivali’ne katıldı ve XXIV. Jerez Flamenko Festivali kapsamında “De Agua, Plata y Tierra”yı sundu, çok olumlu eleştiriler aldı. Bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerine çok sayıda turne yapan Cristina Aguilera “Alan’da Flamenko” etkinliklerinin açılışını yapmak üzere Türkiye’de ilk defa Alan Kadıköy’de sahne almaya hazırlanıyor.

TARAB

“TARAB”, müzikle ortaya çıkan coşku halini ifade eden Arapça bir sözcük. Kişinin kendisiyle bağlantı kurduğu ve benzersiz bir enerji yakaladığı o trans anını anlatıyor. Bir yandan yoğun bir duygusallığı ifade ederken bir yandan da “esriklik”, “esrime” veya “büyülenme” gibi anlamları da içeriyor. İnsandaki neşe ile hüznün eş zamanlı olarak harekete geçtiği bir ana işaret ediyor. TARAB’da şarkıcı ve gitaristin kışkırttığı dansçı izleyicileri de yanına katarak bu davete icabet ediyor.

KÜNYE:

Yönetmen, koreografi, dans: Cristina Aguilera

Şarkı: Miguel el Lavi e Ismael el Bola.

Gitar: Raúl El Perla

Fotoğrafçı: Julio Ruiz

Kostüm: López de Santos / José Galvañ

Ses: Fali Pipió