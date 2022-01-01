MENÜ ☰
Volimax
Pilot Garage Kartal
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Kültür-Sanat, Manşet, Mekanlar, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Fotoğraflarla İstanbul’da kar manzaraları
Fotoğraflarla İstanbul’da kar manzaraları


İstanbul’da etkili olan kar yağışında bazıları eğlenirken, bazıları ise çile çekti.

İstanbul’da etkili olan kar yağışında bazıları eğlenirken, bazıları ise çile çekti. Vatandaşların çilesi ve eğlencesi objektiflere yansıdı.

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı trafik başta olmak üzere birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi. Kenti esir alan kar yağışında özellikle ara sokaklarda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hayatın durma noktasına geldiği mega kentte vatandaşlar karlı yollarda yürümekte zorlandı. Kar yağışına en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Plastik leğen ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkaran çocuklara bazı yetişkinler de eşlik etti. Kar yağışı bir yandan yolların kapanarak vatandaşların mahsur kalmasına neden olurken bir yandan da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

📆 25 Ocak 2022 Salı 18:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp
Şeref Bey Döner

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

BAĞLANTILAR