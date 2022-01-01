Prof. Dr. Üstün Dökmen Kadıköy’de Dadaşların misafiri oldu

Aslen Erzurumlu bir aileden olan ilk ve orta öğrenimini Erzurum’da yapan Prof. Dr. Üstün Dökmen Kadıköy’de hemşerileriyle bir araya gelerek “Yurtvermez Erzurum” konulu seminer verdi.

Kadıköy’de faaliyet gösteren İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı’nda gerçekleşen ve yoğun bir katılımın sağlandığı etkinlikte Prof. Dr. Üstün Dökmen, hem Erzurum hatıralarını anlattı, hemde hayat boyu kaliteli yaşamak üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Dökmen konuşmasında; “Erzurum Türkiye’nin kahramanıdır, fakat bu kahraman kendisi için hiçbir ünvan istememiştir. Yani Kahraman Maraş, Gazi Antep, Şanlı Urfa gibi iller çeşitli unvan elde ederken Erzurum sadece vatanın bütünlüğünü savunmuştur” diyerek Erzurum hatıralarını anlattı.

Dökmen, İnsan hayatını kaliteli yaşamak ister!

Daha sonra “Tüm canlılar yarına kalabilmek için mücadele ederler, sadece insanoğlu hayatını kaliteli yaşamak ister, mesela ülkemizde apartmanların birçoğunun ismini “Huzur Apartmanı” koyarız ama içinde yaşayan insanlara bakıldığında pekte huzurlu olmadıklarını görürüz. Apartmanda oturanlara da “Apartman Sakinleri” denilir fakat hiçte sakin olduklarına şahit olmayız. Her ne olursa olsun gerek isim tanımlamalarında gerekse tercih edilen hayat tarzında hep kaliteyi ararız” diyerek hayat kalitesi hakkında yaklaşık iki saatlik bir konuşma yaptı.

Şahsuvaroğlu, 2022 yılının ilk programına Üstün Dökmen Hocamızla başladık

İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı selamlama konuşmasında “Yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi döneminde yapamadığımız etkinliklerimize bundan sonra böyle güzel programlarla devam edeceğiz.

2022 Yılının ilk etkinliğini yoğun çalışma programına rağmen bizleri kırmayarak bugün Vakfımızda misafirimiz olmayı kabul eden kıymetli hemşehrimiz Prof. Dr. Üstün Dökmen hocamızla başlıyoruz, kendisine teşekkür ediyoruz.

Kitapları ve çıktığı televizyon programlarındaki fikirleri ve araştırmalarının yanı sıra; duruşu, konuşması ve pozitif tavırlarıyla her zaman ilgi odağı olan Akademisyen, psikolog, yazar ve televizyon programcısı Üstün Dökmen uzun yıllardır programlarıyla tanınmakta ve özellikle de “Küçük Şeyler” kitap serisiyle hayatlara dokunmaktadır” dedi.

Toplantı bitiminde Vakıf Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Prof. Dr. Üstün Dökmen’e günün anısına plaket takdim ederken Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Karakelleoğlu küçük bir tablo hediye etti, Vakıf Kadın Kolları Başkanı Neslihan Arzu Keteci’de “Sıladaki Erzurum” isimli kitap hediye etti.







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