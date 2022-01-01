Villanız için Doğru Adres Yapı Stüdyo

Yaşam alanınızın estetik özellikleriyle sizi yansıtması ve özgün tasarımıyla herkesin dikkatini çekmesi için bir iç mimardan yardım almak, düşünüldüğü üzere her zaman en pahalı seçenek olmayabilir. Sabit ve oldukça yüksek bir ücret üzerinden çalıştığı düşünülen iç mimarlar aslında villa iç mimar için kafasına göre bütçeler belirlememekte, “sizin ne istediğinize bağlı olarak” evin mekânsal ve yapısal kurgusunun değişimine dair uygulamaların maliyeti de değişmektedir. Sadece küçük bir yatak odası dekorasyonu için iç mimardan yardım isteyen ile 200 metrekarelik yaşam alanının tamamını, baştan aşağı değiştirmek isteyen birisinin yapacağı harcama, hangi iç mimara başvurduğu fark etmeksizin aynı olmayacağı ortada…

İhtişamlı tasarımı ve en kaliteli malzemelerin kullanımıyla lükse göz kırpan bir eve sahip olmak isteyen ancak bunu da çok düşük harcamayla gerçekleştirmeyi hayal edenler bazen iç mimara başvurmak yerine dekorasyon konusunda internetten yardım almayı tercih ediyor. “Başkaları” için tasarlanan yaşam alanlarını kopyalayan bu kişiler iç mimardan yardım alması durumunda yapacağı harcamanın birkaç katını harcadığı gibi, en sonunda da sadece kopya bir eve sahip oluyor. Bireyin mekân ve yapıya dair sorunlarına “ekonomik” çözümler getirmekle ilgilenen iç mimari, bunu yaparken de estetik algısına hitap eden bir görsellik ve konforla ilgili tüm beklentileri karşılayacak konseptler oluşturmaya çalışır. Dolayısıyla çalışma alanı gereği kişiye özel tasarım ve uygulama çözümleri sunan iç mimarların başkalarının zevkleri ve ihtiyaçları için tasarladığı evleri kopyalamanın ne kadar mantıklı olduğu da ortada.

Bir iç mimar veya mimarlık firmasıyla görüşerek, hayallerinizden ve tüm gereksinimlerinizden bahsedebilir ve bu sayede iç mimarın yaşam alanınızı “sizin için” tasarlamasını sağlayabilirsiniz. Uzmanlık alanı yalnızca tasarım yapmaktan çok daha fazlası olan iç mimarlar, yukarda da belirtildiği üzere yapısal ve mekânsal sorunlar için ekonomik çözümler üretmek üzerine eğitim alır. Bunun için bütçenizi en baştan söyleyerek, iç mimarın isteklerinize maksimum düzeyde yanıt verecek bir ev tasarımı yapmasını sağlayabilirsiniz. Zaten iç mimarlar yeni malzemeleri kullanarak ve akılcı çözümler geliştirerek, çok daha düşük maliyetle şık ve konforlu mekânlar oluşturma konusunda uzmandır.