Futbolun kadınları İstanbul’da bir araya geldiler

8 Ocak 2022 tarihinde Marmara Üniversitesi İktisat Kadın Futbol Takımı’nın düzenlediği ve Uludüz Medya sponsorluğunda gerçekleşen kadın futbol turnuvası renkli anlara sahne oldu.

Türkiye’nin ilk kadın futbol televizyon proğramı Şöhretler Sahada ile daha önce ulusal ekranlarda yer alan sporcu Güneş Eyüboğlu organizatörlüğünde İstanbul Koşuyolu Spor Klübü tesislerinde gerçekleşen turnuvanın galibi, kaptanlığını Deniz Küllükçü’nün yaptığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Futbol Takımı oldu.

Marmara Üniversitesi İktisat, Marmara Üniversitesi İşletme, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Anadolu Kadın ve Ebruli Spor kadın futbol takımlarını bir araya getiren etkinlik yoğun ilgi gördü.

Turnuva sonrası kadın sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden Uludüz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Uludüz gazetemize konu ile ilgili açıklamalarda bulundu:

‘Ülkemizde başta futbol olmak üzere tüm spor branşlarında kızlarımızı daha çok görmek istiyoruz. Kızlarımız her şeyin en iyilerini hak ediyorlar. Bu alandaki çalışmalarımıza ve desteklerimize de hız kesmeden devam edeceğiz. Bugün Güneş Eyüboğlu’nun önderliğinde kızlarımızın yeşil sahalarda bir araya geldiği çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Çok sayıda katılımcı ve izleyici ile renkli anlara şahit olduk. Her ne kadar formal olarak bir turnuva şampiyonu belirlenmiş olsa dahi, bu günün tek kazananı sahada ve saha dışında futbola gönül veren kızlarımız oldular. Başta turnuvayı organize eden sevgili Güneş olmak üzere, sahada mücadele veren tüm kızlarımızı canı gönülden tebrik ediyor ve bu tür etkinliklerin yurt genelinde daha çok yaygınlaşmasını temenni ediyorum.’

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