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Kınalıada açıklarında karaya oturan teknedeki 5 kişi kurtarıldı


İstanbul Kınalıada açıklarında karaya oturan teknede 5 kişi mahsur kaldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla, teknede mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı. Kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.

Kınalıada açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, içinde 5 kişinin olduğu tekne karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Karaya oturan teknenin yanına giden ekipler, teknede mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı. Bot ile tekneye yanaşan ekipler, teknedeki 5 kişiyi tahliye etti. Tahliye edilen 5 kişi, daha sonra Sahil Güvenlik ekiplerinin teknesine alındı. Teknede mahsur kalanları kurtarma operasyonu kameralara yansıdı.

📆 05 Ocak 2022 Çarşamba 18:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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