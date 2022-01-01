Süreyya Operası’nda Her Pazar Saat 11.00’de Kahve Konserleri

Süreyya Operası, yeni yılın gelmesiyle birlikte Pazar sabahları kahve konserlerine başlıyor. Kadıköy Belediyesi ve Kurukahveci Mehmet Efendi işbirliğiyle gerçekleşecek konser her Pazar saat 11.00’de Süreyya Operası’nda.

Kadıköy Belediyesi’nin kahve kültürünün en eski temsilcilerinden Kurukahveci Mehmet Efendi ile birlikte düzenlediği Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Kahve Konserleri serisinin ilki 9 Ocak’ta İstanbul Oda Orkestrası ile başlıyor. Açılış konserinde Oğuzhan Kavruk yönetimindeki orkestra, genç İtalyan piyanist Pietro Bonfilio’ya eşlik edecek ve programda Beethoven’in 5 numaralı ‘İmparator’ konçertosu ile Josef Suk’un serenadı yer alacak. Her ay bir orkestra ve oda müziği konserleri ile devam edecek serinin keman ve piyano resitalinde genç piyanist İlyun Bürkev 16 Ocak’da, Can Özhan – Çağdaş Özkan 23 Ocak’ta, Ozan Akkol – Ece Sözer 30 Ocak’ta sahne alacak.

Kurukahveci Mehmet Efendi’nin 150. yıl kutlamaları kapsamında katkı sağladığı Kahve Konserleri’nin biletleri Süreyya Operası gişesinden ve bilet.kadikoy.bel.tr adresinden temin edilebilir.