Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ın kış sahnesi bu kez de %100 Akustik konserleri için açılıyor!

Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ın kış sahnesi bu kez de %100 Akustik konserleri için açılıyor!

Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ın kış sahnesi bu kez de %100 Akustik konserleri için açılıyor! Sakin akşamlarda, sıcacık bir ortamda yumuşak tınıların tadını çıkarmak isteyen İstanbullular %100 Akustik konserlerinde buluşacak. Serinin ilk konserinde 14 Ocak Cuma akşamı, usta müzisyen Bülent Ortaçgil ve Türk rock sahnesinin en önemli isimlerinden Kaan Tangöze sahne alacak. Kış döneminde kapalı mekâna geçiş yapan KüçükÇiftlik Park’ta, URU ve Art-İst Organizasyon tarafından düzenlenen ve kapı açılış saati 19.00 olan konserin biletleri Biletix’te!

Şehrin merkezi, etkinliklerin rakipsiz adresi KüçükÇiftlik Park, yeni kapalı mekân konseptinde misafirlerini kış aylarında da müzikle buluşturmaya devam ediyor. KüçükÇiftlik Park’ın her türden müzikseverlere hitap eden programına şimdi de dinleyicileri “iyi ve sakin müzik”le mest eden akustik konserler ekleniyor. Şehrin merkezinde ancak gürültüsünden uzakta, güvenli ve konforlu bir ortamda sıcak, samimi ve sakin bir akşam geçirmek isteyen İstanbullular, en sevilen yerli müzisyenlerin şarkılarını bu kez de akustik versiyonlarıyla dinleyecek.

%100 Akustik konserlerinin ilkinde 14 Ocak 2022 Cuma akşamı KüçükÇiftlik Park kış sahnesi usta müzisyen, yorumcu, besteci, aranjör ve söz yazarı Bülent Ortaçgil’i ağırlayacak; öncesinde ise sahnede rock müzik camiasına yön veren gruplardan Duman’ın solisti Kaan Tangöze olacak. Ortaçgil ve Tangöze, çok sevilen şarkılarının akustik versiyonlarını seslendirecekler.

50 yıla yaklaşan müzik hayatına Benimle Oynar Mısın?, Bu Su Hiç Durmaz, Sensiz Olmaz, Eylül Akşamı’nın da aralarında olduğu çok sayıda eser sığdıran Bülent Ortaçgil, klasikleşmiş şarkıları, sesi ve yorumuyla Türkiye’de müzik dünyasının en önemli isimleri arasında yer alıyor. 1999’da çıkardıkları ilk albümden bu yana ülkenin en sevilen gruplarından biri olan Duman’ın solisti Kaan Tangöze ise hem grubuyla hem de solo olarak çalışmalarına ve konserlerine devam ediyor.

Kasım ayından itibaren üzeri kapalı bir mekân haline gelen ve kış ayları boyunca misafirlerini müzikle buluşturmaya devam edecek olan KüçükÇiftlik Park’tagerçekleşenetkinliklerde, her zaman olduğu gibi tüm pandemi önlemleri yine üst düzeyde alınıyor. 6 Eylül 2021’de hayata geçen yönetmelik gereği tüm etkinliklere PCR testi veya aşı kartı ibrazı ile giriş yapılabiliyor.

%100 Akustik konserleri 12 Şubat’ta Büyük Ev Ablukada Akustik, 4 Mart’ta Feridun Düzağaç ve Hüsnü Arkan, 18 Mart’ta Fatih Erkoç-Kerem Görsev Trio, 9 Nisan’da ise Levent Yüksel ile devam edecek. URU ve Art-İst Organizasyon tarafından düzenlenen konserlerin biletleri Biletix’te!

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