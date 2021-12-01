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Kadıköy’de öğrenci servislerine yönelik sıkı denetim yapılıyor


Kadıköy’de okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kadıköy’de okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Araçlarda evrak kontrolü yaparak sürücüleri uyaran polis ekipleri araç içi korona virüs önlemlerine ilişkin de hatırlatmalarda bulundu.

İstanbul’un birçok noktasında öğrenci servislerine yönelik denetimler çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde okullara öğrenci taşıyan servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

📆 06 Aralık 2021 Pazartesi 14:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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