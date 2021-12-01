Erzurum Ehramı ve Bardız Kilimi İstanbul’da Tanıtılıyor

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü, Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından Maltepe’de düzenlenen ‘Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri’ etkinliğine katılarak ehram, Oltu taşı ve bardız kilimini tanıtıyor.

Kurumlarının misyonu hakkında bilgi veren Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, Erzurum’un yanı sıra bölgedeki 5 ile de öncülük ettiklerini söyledi. Taşbaşı, “Enstitümüz kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmak ve aslına uygun bir şekilde onları modernize etmeyi amaçlamaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası bazda bunun tanıtımını yapmak ve aynı zamanda nitelikli eleman yetiştirmek enstitümüzün misyonu budur. Yöremizde Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Bayburt illerine de öncülük yapmaktayız. Buradaki kaybolmaya yüz tutmuş ürünleri de yaşatmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Her haliyle doğal bir ürün”

İstanbul’da yaşayan Erzurumluların yanı sıra İstanbullu vatandaşların da stantlarına ilgi gösterdiğini belirten Taşbaşı, ehramı gençler için daha modern olarak tasarladıklarını ifade etti. Müdür Taşbaşı şunları dile getirdi: “Bizim önceliğimiz ehram, Oltu taşı, gümüş işlemeciliği ve bardız kilimi. Ehram bizim annelerimizin, anneannelerimizin giydiği yünden bir ürün. Bunu gençlere doğru bir şekilde tanıtmak için çabalıyoruz. Ehram üretiminde ilk başından sonuna kadar insana ve doğaya zarar vermiyor ve her haliyle doğal bir ürün. Hem bu haliyle beğeniye sunuyoruz hem de gençler için daha modern bir şekilde beğeniye sunuyoruz. Bardız kiliminin de özelliği de Kafkas desenli olması ve Osmanlı’da kullanılmış olmasıdır. Yine tamamıyla yünden oluşuyor. Oltu taşı da hem takı hem aksesuar olarak beğeniye sunuluyor. Gösterilen ilgi ve alakadan dolayı da memnunuz.”

ERKON’a teşekkür

Taşbaşı, “Enstitü olarak, Maltepe’deki bu etkinlikte yer alarak hem enstitümüzü tanıtmış olduk hem de bu yöresel ürünlerimizi İstanbulluların beğenisine sunduk. Emeği geçen başta ERKON olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

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