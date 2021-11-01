Fenerbahçe’nin kötü gün dostu Galatasaray

İki ezeli rakibin mücadelesi beklendiği gibi ‘sulu’ geçti. Galatasaray taraftarı her olumsuz pozisyonda, Fenerbahçeli futbolcuları adeta ‘su yağmuruna’ tuttu. Fakat bu durum sarı-lacivertlileri etkilemedi. Kanarya, ne zaman üst üste olumsuz sonuç alsa, işler kötü gitse Galatasaray maçını kazanıp üzerindeki olumsuz havayı bir şekilde dağıtıyor. Yazının başlığında da belirttiğim gibi Galatasaray Fenerbahçe’nin kötü gün dostu olmuş durumda.

Bu durum biraz da Fatih Terim’den kaynaklanıyor, hoca hangi maç olursa olsun 1-0 öne geçtikten sonra 2-0’ı bulmak yerine takımı hemen geri çekiyor. Oyuncu değişikliklerini geç yapıyor, her maç değişiklik için 65, 70 arasını bekliyor. Bunun örneklerini Beşiktaş maçında, Lokomotiv Moskova maçında ve son oynanan ve 2-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde gördük. Hiç öyle hakeme şuna buna bahane bulmaya gerek yok. Önce kendi kapımızın önünü süpürmek lazım.



Sebahattin Şirin’e tavsiye

Buradan bir söz de UltrAslan grubuna. ‘Squid Game’ koreografisi müthişti. Sebahattin Şirin önderliğindeki UltrAslan grubu, büyük bir topluluk, stad dışında bu gruba hakim olmak çok zor. Ancak Sebahattin Şirin’e bir tavsiye: Küfür eden taraftarı tribünden uzak tut.

Toplu taşıma ile stada ulaşım sağlayan taraftar, yol boyunca ağza alınmayacak küfürlerle kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden birçok kişiyi rahatsız ediyor. Kendilerini uyaranları umursamayıp küfürlü tezahüratları sürdürüyorlar. Bunun bir örneği de pazar günü yaşandı. ‘UltrAslan Gölcük’ taraftar grubunu kadın yolcular uyarmalarına rağmen küfürlü tezahüratlara son vermediler. Kendi ailesinin yanında, ağzından tek kötü bir söz çıkmayan tipler, başkasının ailesinin yanında küfürü basıyor. Bunun adı taraftarlık falan değil, terbiyesizliktir.

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