AK Partili Kaya, Kalamış’ta otele kaçak kat mı atılıyor!

Kadıköy Belediyesi kaçak yapılaşmaya göz mü yumuyor?

Kadıköy Kalamış’ta faaliyet gösteren bir otelin en üst katındaki restaurantın üstüne kaçak kat atıldığı iddiaları üzerine AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya elde edilen görüntülerle konuyu sosyal medyaya taşıyarak Kadıköy Belediyesi’nin konu hakkında açıklama yapmasını beklediklerini belirtti.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya; “Kalamış sahilde bulunan bir otelin, restaurant katında, vinçlerle taşınan çelik konstrüksiyonlar ile yeni bir kat atıldığı, 15.11.2021 sabahı çevre halkının kameralarına takılmıştır.

Otelin Restaurant Katıda Kaçak Şekilde Yapılmış!

Daha önceden de benzer, imara uygun olmayan şekilde Restaurant katı da daha önce yapılmış. Bizler, bu görüntüleri gördüğümüzde konuyu hemen sosyal medyaya taşıdık. Ve; Kadıköy Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Sn. Şerdil Dara Odabaşı’na konu hakkında Kadıköy halkı adına bir açıklama yapmasını bekledik. Ancak; aradan geçen 24 saatte yetkililerden herhangi bir açıklama gelmemiştir. Konuyu, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü’ne de ilettik. Bakanlık İl Müdürlüğü de süreci yakından takip ediyor ve Belediye’ye konu ile ilgili yazı çıkarıldığı bilgisine ulaştık.

Şerdil Başkan, Kaçak kat yapımına ses çıkarmayarak samimi olmadığını ortaya koymuştur

Kamuoyunun malumu olduğu üzere, geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Kalamış Marina’yı daha güzel ve modern hale getirmeye yönelik proje ihalesine, daha proje içeriği dahi belli olmadan “Kalamış sahili halkındır”, “Kalamış’ta 1 m2 betona dahi tahammülümüz yoktur.” sözleri ile kamuoyu oluşturarak karşı çıkan Kadıköy Belediye Başkanı Sn. Şerdil Dara Odabaşı Kalamış parkının dibindeki, bu yeni kat yapımına ses çıkarmayarak, aslında yeşil ve inşaat konusunda samimi olmadığını ortaya koymuştur. Evet, Belediye Başkanı bu olayda yakalanmıştır. Bu yönüyle yeşil savunucuğunun sadece sözde olduğunu göstermiştir.

Kadıköy ve Kalamış halkı adına, Belediye Başkanı’nı göreve davet ediyoruz.

Bu yasal olmadığı açık olan olayda, aykırı yapının acilen durdurulması ve kaldırılmasını, yasal işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde Kadıköy Belediyesi ve Belediye Başkanı, bu aykırılığın ortağı olacaktır” dedi.

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