10 KASIM’DA KADIKÖY’DE “ATA’YA SAYGI ZİNCİRİ” SOSYAL MESAFEYE UYGUN OLACAK

Kadıköy’de Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’üncü yılında ‘sosyal mesafe’ kurallarına uygun olarak “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak.

Kadıköy’de saat 9’u 5 geçe Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında her yıl düzenlenen “Ata’ya Saygı Zinciri” pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl da sosyal mesafeli olarak düzenlenecek. El ele tutuşmadan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanacak 6,5 kilometre uzunluğundaki zincire, yurttaşlar aralarında 2 metre mesafe bırakarak katılım sağlayacaklar.

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’üncü yılında Ata’yı anma kapsamında düzenlenen Ata’ya Saygı Zinciri için sabah 8 itibariyle Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanma başlayacak. 2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen ‘Ata’ya Saygı Zinciri’ne, denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak katılacak. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açacak.