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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy – Tavşantepe metro hattında teknik arıza sebebiyle gecikme
Kadıköy – Tavşantepe metro hattında teknik arıza sebebiyle gecikme


İstanbul’da Kadıköy – Tavşantepe metro hattında sabah saatlerinde teknik bir arıza sebebiyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Gecikme sebebiyle metro duraklarında yoğun bir kalabalık yaşandı.

M4 (Kadıköy-Tavşantepe) metro hattında bugün sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza sebebiyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Seferlerin gecikmesi nedeniyle metro duraklarında insan kalabalığı oluştu. Durakta kabalalık oluşturan yolcular metronun gelmesini bekledi.

📆 09 Kasım 2021 Salı 09:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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