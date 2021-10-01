AK Partili Ahmet Koyunoğlu, Kadıköy Belediye Bütçesi üzerinden Şerdil Başkan’ı sert şekilde eleştirdi

Kadıköy Belediye Meclisi’nin 2022 Stratejik Plan, Performans Programı ve Tahmini Bütçesi hakkında AK Parti Grubu adına söz alan Ahmet Koyunoğlu Kadıköy Belediye başkanının yapmış olduğu bütçeyi yerden yere vurdu.

Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereğince bütçenin görüşüleceği toplantılarda, bütçe komisyonuna intikal eden husus en fazla 5 iş günü içerisinde rapora bağlanmak zorunda olmasına rağmen beceriksiz Kadıköy belediye yönetiminin 5 iş gününden daha uzun sürede bütçeyi hazırlamıştır.

Önceden bütçenin hazırlanıp tartışılmasından, eleştirilmesinden korkan Kadıköy Belediye başkanı meclis toplantı gününde açıklamıştır….

1 Milyar 50 milyon tl bütçenin hesabını soran Ahmet Koyunoğlu rakamlar üzerinden bütçenin işlevselliğini gözler önüne serdi.

26 müdürlüğe dağıtılan bütçenin bazı müdürlüklere yetersiz olarak dağıtıldığını belirtti…

Kültür sanatı dilinden düşürmeyen Kadıköy belediye başkanı 1 Milyar 50 milyonun %3ü etmeyen 36 milyon TL ile mi Kadıköy’ü kültür sanat merkezi yapacak.

Kadıköy’de yeni yaptığınız bir tane kapalı spor tesisinin olmadığını belirten Ahmet Koyunoğlu Kadıköy belediye başkanına spora ayırdığınız 8 milyon TL gibi komik bir bütçeyle destek vereceğinize inanıyor musunuz…

Hayvan refahı ve sağlığının korunmasına katkıda bulunmak için 2022 hedefiniz 5600 rehabilite hayvan sayısı tahmini ,2001 yılı sahipsiz hayvan rehabilite sayısı 30072 iken, bu rakam 2022 için 5600 hayvan sayısına nasıl düşürülüyor.

4 Ekim’de hayvanseverler tarafından protesto edilen Kadıköy Belediye başkanlığı bu bütçeyle tekrardan hayvanseverlerin protestosu merkezi olacaktır.

Personel gideri olarak ayrılan bütçe toplam bütçenin %30 unu geçemez 142 milyon gösterilmiş…

Kastaş üzerinden hizmet alıma ayrılan paraya baktığımız 342 milyon TL daha personel gideri gözüküyor toplamda, 485 milyon TL personel gideri var ve bu toplam bütçenin %45 ine tekabül ediyor.

Bu personel gideri ile nasıl bir hizmet yapacaksınız bunun cevabını beklediklerini belirtti…

Ekoloji hedefi altında Çevreye dair hedefler güzelce sıralanmış. Ama Çevre Koruma Müdürlüğü’ne ayrılan yüzde 1 bile etmeyen bütçe 9 milyon ile bu hedefler nasıl gerçekleşecek?

Sivil Savunma Hizmetlerine ayrılan pay ise komik ötesi. 197 bin TL. Depremle mücadele vizyonunuz sadece geçici aş evi mi? Riskli bina kontrol oranı 2020 hedefi yüzde 100 iken, 2022 de 80 e düşmüş. Hedefteki bu geriye gidiş nedendir? Bu vizyonla mı depremle mücadele edeceksiniz?

Sağlık Müdürlüğü bütçesine ayrılan miktar 64 milyon ve gayet yetersiz. Özellikle; pandemi ve salgınla mücadele ettiğimiz bu kritik zamanlarda Kadıköy Belediyesi’nin sağlık hizmetlerini önemsemesini ve bütçede daha çok kalem ayırmasını beklerdik.

Bütçede “Diğer Çeşitli Gelirler” başlığı altında 52 milyon TL ile toplam bütçenin yüzde 5 ine tekabül eden bir gelir kalemi oluşturulmuş ama içeriğinin ne olduğu belirtilmemiş.

Belediye Başkanı Selami Öztürk’ün “Kadıköy Ritmini bozmuyor” sloganı ile özdeşleştiği gibi yerinde sayması maalesef görüyoruz ki yeni dönemde de devam etmektedir.

Komşu ilçelerle kadıköy’ü kıyaslayan Ahmet Kuloğlu 900 milyon bütçesi olan Pendik belediyesi eğitime 205 milyon ayırırken Kadıköy belediyesi 7 milyon

Pendik belediyesi Park ve bahçeler müdürlüğü’ne 104 milyon ayırırken Kadıköy belediyesi 48 milyon TL ayırmış.

Kadıköy Belediyesinde hiç olmayan bir müdürlük olarak Pendik, Etüd Proje Müdürlüğü’nü kurmuş, sadece bu müdürlüğe 139 milyon TL ödenek ayırarak 31 tane adı-sanı-türü belli olan 31 adet projeyi bu müdürlük kapsamında bütçeye almıştır. Pendik Belediyesi, başlı başına “Yatırım Programı” yapmış, az önce yukarıda belirttiğim projeler de dahil 95 adet somut – belirgin projeyi hazırlamış. Belediyecilik ve vizyon gerçekten böyle bir şeydir. Vizyonu geniş, ileri görüşlü olanlar kenti güzelleştirir. Sonuç olarak; ayrıntıları ile belirttiğimiz şekilde yeterli olmayan 2022 Stratejik Planı, Performans Programı ve Tahmini Bütçe hakkında AK Parti olarak olumsuz oy kullanacaklarını belirttiler.