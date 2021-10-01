AK Partili Kaya, Kadıköy Belediyesinin 1 Milyar 50 Milyonluk Dev Bütçesine rağmen yatırım yapılmaması üzüntü veriyor

Kadıköy Belediyesi’nin 1 Milyar 50 Milyon Liralık 2022 Yılı Tahmini Bütçesi 17 Ekim 2021 Perşembe günü yapılan meclis toplantısında görüşüldü. İstanbul’un bir çok ilçesinden daha büyük bir bütçeye sahip olan Kadıköy Belediyesi’nin böyle bir bütçeyle ilçenin hakettiği yatırımlardan mahrum kaldığını dile getiren AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Fatih Kaya, “Kadıköy Belediyesi’nin 2022 Tahmini Bütçesi bugün mecliste görüşüldü. 1 Milyar 50 Milyon TL büyüklükteki bütçe rakamına rağmen Kadıköy’e yatırım yapılamayacak olması üzücü. Bu Yönetim ile Kadıköy yerinde saymaya devam edecektir. Bütçe, performans programı ve stratejik plan ile ilgili görüşlerimizi kamuoyunun bilgisine sunuyorum” dedi.

Kaya, “1 milyar 50 milyon TL gibi bir bütçe İstanbul’un bir çok ilçesinden fazla olmakla, Kadıköy’e yakışan ve hatta bize göre Kadıköy’ümüzün daha da fazlasını hak ettiği bir rakamsal büyüklüktür. Bu bütçenin Kadıköy’ün hizmetine, tesislerine ne kadar yansıdığını değerlendirelim.

Bu bütçede Kültür – Sanat’a çok düşük pay ayrılmış!

Gider Bütçesi olarak Kadıköy Belediyesi’ne bağlı 26 Müdürlük arasında paylaştırılan bütçe, bazı müdürlükler açısından oldukça yetersiz, eksik olarak öngörülmüştür. Belediye başkanının dilinden düşürmediği ve Performans Programında Kültür başlığı hedefi altında belirtilen “Kadıköy’ü, Kültür, Sanat ve Turizm kenti yapmak” hedefini neredeyse hiç pay ayırmadıkları bu bütçe ile nasıl gerçekleştirecek?

“Turizm Kenti Kadıköy” hedefinden bahsediyorlar. Kalamış Marina ile ilgili sizden önce bizim yeşil alan hassasiyetimiz var. Bu hususu politize etmeden amaçsal bir hususa işaret ediyoruz. Doğru bir proje ile Kadıköyümüzü, bulunduğu konum itibariyle Uluslararası bir Turizm Kenti yapacak proje Kalamış Marina Projesi olabilir. Evet, Kalamış Parkı halkındır, Onu hep birlikte koruyalım. Ama; daha proje alanı, içeriği belli olmamışken sanki parkımızı elimizden alıyorlar gibi siyasi hesaplar ile güzel ve faydalı projeleri heba da etmeyelim. Ha, siz belediye başkanı olarak faydalı olmak mı istiyorsunuz? İhaleye katılmanız için bu meclis, AK Parti Grubumuz dahil size ihaleye girmeniz için Oybirliği ile destek verdi mi? Evet verdi. O zaman siz bunun mücadelesini vereceksiniz. Bahane üretmeyeceksiniz. Ha; bizim bütçemiz ihaleye ne girmeye ne de almaya yeterli değil diyorsanız da o zaman birileri de kalkar “neyin şovunu yapmak için ihaleye girme yetkisi aldınız sayın başkan?” diye de size sorar, sormaya da hakkı vardır. Bu bütçede ayırdığınız paylarla bu hedefe varamayacağınızı da bilmenizi isteriz.

Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ayrılan 8 Milyon Liralık Bütçeyle nasıl başarı sağlayacaksınız?

Yine; DahaÇokSpor etiketiyle sürekli söylemler ürettiğiniz, sporun her dalını Kadıköy’e getirmek hedefinizi her daim anlattığınız spor hizmetlerini 8 milyon TL ile bütçenin en minicik kısmını ayırdığınız gençlik ve spor müdürlüğü bütçesi ile yapabileceğinize gerçekten inanıyor musunuz? Gelin Kadıköy’ü birlikte dolaşalım. Bize; Belediye olarak yaptığınız, yeni, modern bir tane kapalı spor salonu gösterin. Gözbebeğimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp spora teşvik etmek bir belediye başkanı olarak sizin en önemli görevlerinizin başında gelirken bunu bu bütçeyle nasıl başaracaksınız? Bu işler söylemle değil, eylemle, icraatla olur. O icraat da bu bütçeyle olmaz.

Hayvanseverlerin Beklentileri Bu Yıl da Karşılanmayacak!

Performans Programınızda “hayvan refahı ve sağlığının korunmasına katkıda bulunmak” hedefinden bahsetmişsiniz. 2020’de rehabilite edilen sahipsiz hayvan sayısı 30.072 iken, 2022’de bu hedef kaça düşmüş? 2022 hedefi 5600. Yine bütçede hayvanlara dair bir tek kalem bulamazsınız. Daha geçtiğimiz 04 Ekim, Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanseverlerin Başkanlık Binası önünde belediye başkanını nasıl protesto ettiklerini, seçimden önce altına imza attığı vaadleri nasıl yerine getirmediğini haykıra haykıra anlattıklarını biliyorsunuz değil mi? Bu bütçeye baktığımızda hayvanseverlerin beklentilerinin bu yıl da karşılanmayacağını üzülerek görmekteyiz.

Bütçenin Yarısı Yani 485 milyon TL personel gideri,

Personel Giderlerine baktığımızda, Kastaş’tan alınan personel hizmetleri bu başlık altında diğer hizmet alımları olarak belirtilmiş. Bunları toplayınca yaklaşık 485 milyon TL personel gideri, yüzde 45 e tekabül ediyor. Bu hem yasal sınırı aşması sebebiyle kabul edilemez. Hem de bu kadar personel gideri sonrasında hangi bütçe ile nasıl yatırım yapacaksınız?

Yine Performans Programında Ekoloji hedefi altında Çevreye dair hedefler güzelce sıralanmış. Ama Çevre Koruma Müdürlüğü’ne ayrılan yüzde 1 bile etmeyen bütçe 9 milyon ile bu hedefler nasıl gerçekleşecek?

Sivil Savunma Hizmetlerine ayrılan pay ise komik ötesi. 197 bin TL.

Yıllardır çarpık yapılaşma ile İstanbul’un ve haliyle Kadıköy’ün göz ardı edilemeyecek olan sorunu Deprem gerçeği karşısında bu bütçe ile deprem ve benzeri doğal afetlerle nasıl mücadele edeceksiniz? Depremle mücadele vizyonunuz sadece geçici aş evi mi? Riskli bina kontrol oranı 2020 hedefi yüzde 100 iken, 2022 de 80 e düşmüş. Hedefteki bu geriye gidiş nedendir? Bu vizyonla mı depremle mücadele edeceksiniz? Bakınız Fikirtepe gerçeğini dikkate alan hükümetimiz ve Çevre Şehircilik Bakanlığı, yıllardır süregelen mağduriyeti gidermek ve o bölgede dönüşümü yapmak, depreme dayanıklı yeni, modern konutlar inşa etmek adına elini taşın altına koymuş ve bu günlerde tahliyeleri tamamlayarak inşa faaliyetine başlamak üzeredir. Depremle mücadele ve vizyon işte böyle bir şeydir. .

Sağlık Müdürlüğü bütçesine ayrılan miktar yetersiz. Özellikle; pandemi ve salgınla mücadele ettiğimiz bu kritik zamanlarda Kadıköy Belediyesi’nin sağlık hizmetlerini önemsemesini ve bütçede daha çok kalem ayırmasını beklerdik.

Yapı Kontrol Müdürlüğü bütçesine ayrılan pay 25 milyon TL ile çok yetersiz

Yine Yapı Kontrol Müdürlüğü bütçesine ayrılan pay 25 milyon TL ile çok yetersiz. Kurumsal hafızamızdan çok iyi biliyoruz ki Kadıköy’de imara aykırı yapılarla mücadele için ne kadar özenle kurulan bir müdürlüktür. Ancak ayrılan paya baktığımızda geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ne kadar bu amaçtan uzak olduğunu görmekteyiz.

Bütçede “Diğer Çeşitli Gelirler” başlığı altında 52 milyon TL ile toplam bütçenin yüzde 5 ine tekabül eden bir gelir kalemi oluşturulmuş ama içeriğinin ne olduğu belirtilmemiş. Bütçede hiçbir gelir türüne sokamadığınız, ama toplamayı planladığınız bu gelirler acaba nedir? Net bir şekilde açıklanmasını istiyoruz.

Yeri gelmişken söyleyelim. Uzun süre tweter’ınızda sabitlediğiniz “İnsani Gelişim Endeksi” meselesine de değinelim. Bu husus; performans programı ve bütçe ile direk ilgilidir. İnsani Gelişim Endeks sıralamasının en önemli belirleyicilerden biri olan 2020’de En Fazla Gelişim Gösteren İlçeler kategorisinde Kadıköy Belediyesi sıralamaya dahi girememişken Adalar, Sancaktepe, Seyhan gibi ilçeler sıralamaya girmişlerdir. İşte biz buna Vizyon ya da Vizyonsuzluk diyoruz. Bizlerin uzun yıllardır vakıf olduğu ve eleştirdiği Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy’ü geliştirmediği, yeni yatırımlar ile şehri güzelleştirmediği gerçeği önceki Belediye Başkanı Selami Öztürk’ün “Kadıköy Ritmini bozmuyor” sloganı ile özdeşleştiği gibi yerinde sayması maalesef görüyoruz ki yeni dönemde de devam etmektedir. Ve önümüzdeki Performans Programı, Stratejik Plan ve Tahmini Bütçe ile de değişecek gibi durmamaktadır.

Pendik Belediyesi ile Kıyas Yapalım!

Gelin bir de komşu Pendik Belediyesi ile kıyas yapalım. Bu arada Pendik’in bütçesi 900 milyon TL. Kadıköy Belediyesi’nin 7 milyon TL ayırdığı Eğitim Müdürlüğü’ne Pendik 205 milyon TL ayırmış. İnsana, Eğitime kimin ne kadar değer verdiğini buradan kıyasla görebiliriz. Sürekli söylemde övündüğümüz yeşil, çevre hassasiyeti anlamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne Kadıköy 48 milyon ayırmışken, Pendik bunun iki katı 104 milyon TL ayırmıştır.

Kadıköy Belediyesinde hiç olmayan bir müdürlük olarak Pendik, Etüd Proje Müdürlüğü’nü kurmuş, sadece bu müdürlüğe 139 milyon TL ödenek ayırarak 31 tane adı-sanı-türü belli olan 31 adet projeyi bu müdürlük kapsamında bütçeye almıştır. Pendik Belediyesi, başlı başına “Yatırım Programı” yapmış, az önce yukarıda belirttiğim projeler de dahil 95 adet somut – belirgin projeyi hazırlamış. Belediyecilik ve vizyon gerçekten böyle bir şeydir. Vizyonu geniş, ileri görüşlü olanlar kenti güzelleştirir. Ritmi bozmayalım, usulden işimize bakalım diyenler de o kente hiçbir şey katamazlar. O zaman da kent yerinde sayar. Yerinde saymakla da kalmaz, geri gider. Belde olarak kurulan Samandıralar, Sancaktepe’ler gelir, Kadıköy’ü geçerler. Sancaktepe’ye gittiniz mi? Belediye binasını gördünüz mü? Kadıköy olarak daha yeni, modern bir belediye binamız dahi yok. Tüm belediyeler yeni modern binalarda hizmet veriyor. Hiç oturup bunu düşündünüz mü? Bir yatırım planınız, programınız var mı? Sorarım size.

Biz hala maaşları konusunda anlaşamadığımız işçi kardeşlerimizin grevleri ile, toplanmayan çöplerle, onun kirliliği ve hastalığı ile, pandemi döneminde kapanma günlerinde bitiremediğimiz yollarla uğraşıyoruz Kadıköy gibi köklü bir kentte.

Bugün Caferağa’da yaşanan gürültü kirliliği, etrafın kirletilmesi, oranın birileri tarafından kurtarılmış bölge ilan edilmesi, 3-5 metrede bir işyerine alkol satış ruhsatı verilmesi, her olayda Kadıköy meydanının gösteri ve olayların merkezi olması, hep sizlerin yönetimsel anlayışınız, aslında bize göre Vizyon eksikliğinizin bir sonucudur. Olaylara bakış açınız, verdiğiniz yanlış tepkiler o bölgeyi içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.

Gerçekten artık Kadıköy’de bu bakış açısını, vizyonu değiştirme zamanı gelmiştir ve geçmektedir. Artık bırakın kalıplaşmış, soyut tanımları içeren stratejik plan, performans programı cümlelerini. Yeni dünya düzeninde Kadıköy gibi bir köklü, büyük, tarihi bir kenti yönettiğinizi unutmayın. Gerçekten somut, gözle görülür elle tutulur yatırım projelerini planlayın, tasarlayın ve hayata geçirmeye gayret edin, hizmet edin o zaman biz de sizi alkışlayalım. Bunu beceremeyecekseniz de AK Parti Belediyeceliği Kadıköy’e hizmetin nasıl yapılacağını gösterecektir” dedi.