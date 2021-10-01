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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » 3’LÜKLER
Ahmet Zeki YEŞİL
3’LÜKLER


Hoş geldin

Muzip gülüşünle çocuk tarafıma geldin.

Yoksa sevmezdim.

-.-

 

Gecem sabaha gebe

Aydınlığın sesini duyuyorum

Ay şahidim…

-.-

 

Şiirler şirkettendir

Ücret ödemeyiniz

Öyküye ihanet sayılmaz.

-.-

Ey yalnızlığım!

Tanırım seni sessizliğimden

Vedalar sıklaştı sen bari gitme.

-.-

Dünya fazla yuvarlak

Lütfen, her şeyi bir kenara bırak

Kırılıp dökülmeyelim.

-.-

 

Zaman, mevsim sonu indirimi

Sıfıra sıfır elde var umut

Zararına aşktayız.

-.-

Yoğun bakıma al beni

Gözünü dört aç

Dik dik bak bana.

-.-

 

Hisseme düştüğü kadar sevdim

Bilseydim ayrılık var

Daha çok severdim.

📆 01 Ekim 2021 Cuma 18:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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