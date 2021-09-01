Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan “Âkif” filminin galası yapıldı

Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan “Âkif” filmi, 24 Eylül Cuma günü vizyona giriyor. Mehmet Âkif Ersoy’u Yavuz Bingöl’ün, Mustafa Kemal Atatürk’ü ise Fikret Kuşkan’ın canlandırdığı filmin galası, ÖzdilekPark Cinetime’da yapıldı. Geceye Mehmet Âkif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon da katıldı.

Türkiye’nin bağımsızlık sembollerinden İstiklâl Marşı’nın yazılış serüvenini beyazperdeye taşıyan ve duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen “Âkif” filmi, 24 Eylül Cuma günü seyirciyle buluşacak. Yapımını HT Yapım’ın, yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Sadullah Şentürk’ün oturduğu filmin galası, 21 Eylül Salı akşamı ÖzdilekPark Cinetime’da yapıldı.

MEHMET ÂKİF ERSOY’UN TORUNU DA GALA’DAYDI

Film ekibinin tam kadro hazır bulunduğu gösterime Mehmet Âkif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon da katıldı. Gecenin konukları arasında ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de vardı. Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başrol oyuncuları Yavuz Bingöl ve Fikret Kuşkan, filmde rol alan Mine Çayıroğlu, Murat Han, Hazım Körmükçü, Başaran Yavuz, Dila Kaşıkçı, Simge Bozbıyık ve çocuk oyuncu Kıvanç Aktan’la birlikte kameraların karşısına geçti. Yaşadıkları heyecanı dile getiren oyuncular, filmin seyirciyle buluşacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

YAVUZ BİNGÖL: ŞİİRİ YAZDIĞI MASAYA DOKUNMAK ETKİLEYİCİYDİ

Mehmet Âkif Ersoy’a hayat veren Yavuz Bingöl, rolü için geçirdiği hazırlık sürecini ve çekimlerde yaşadığı heyecanı şöyle anlattı: “Bir oyuncu olarak Mehmet Âkif Ersoy’u oynamak çok heyecan vericiydi. Rol geldiği zaman ‘Safahat’a yeniden bir göz attım. Farklı kaynakları okudum. Ama en önemlisi torunu Selma Hanım’la sohbet ettim. Ayrıca onun konferanslarını izledim YouTube’dan. Taceddin Dergâhı’na gittiğim anlar da önemliydi. Orada geçirdiğim zaman, beni role ruhen hazırladı. Şiiri yazdığı masaya dokunmak, oturduğu koltuğa dokunmak, yattığı yatakta uzanmak çok etkileyiciydi. Sette kostümü de giyince ‘Mehmet Akif oldun’ diyen arkadaşlarım çok oldu. Tarihi bir kişiliği oynamak onur vericiydi, inşallah izleyen herkes memnun kalır. Bu arada filmde Mehmet Âkif Ersoy’un tüm hayatını anlatmadığımızı da belirtmeliyim. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara’ya davet edilişi, oğluyla beraber İstanbul’dan Ankara’ya gidişi ve İstiklâl Marşı’nı yazım sürecini anlatıyoruz. Ben çekimlerde en çok şiiri yazdığı sahnelerde zorlandım. Duygusal olarak başka bir boyuta geçtiğim sahnelerdi onlar. Ama keyifle oynamaya çalıştım.”

FİKRET KUŞKAN: ATATÜRK ROLÜ CİDDİ BİR SORUMLULUK

Filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Fikret Kuşkan, rolün kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini belirtti: “Atatürk’ü canlandırmak ciddi bir sorumluluk. Aynı durum, Mehmet Âkif Ersoy rolü için de geçerli. Umarım hem Mehmet Âkif Ersoy’a hem de Mustafa Kemal Atatürk’e layık olmuşuzdur. Şu anda burada İstiklâl Marşı okunsa herkes ayakta saygı duruşunda bulunur, fakat bu marşı yazan Mehmet Âkif’i kimse tanımıyor. Onu tanıtmak için bu filmi çektik, başarılı olduğumuzu ve iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.”

SELMA ERSOY ARGON: GENÇLER İZLESİN

Mehmet Âkif Ersoy’un kızının kızı Selma Ersoy Argon, dedesini anlatan bir filmin çekilmesine çok sevindiğini söyledi: “Bu projeyi ilk işittiğim zaman çok memnun oldum. Çünkü şimdiye kadar yapılmamış bir şeydi. İnşallah başarılı olur, çok hoşuma gitti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok güzel duygular içindeyim. Çünkü Ankara’ya çağrılması ve o 11 aylık dönemde yaşadıkları, dedemin hayatının önemli bölümlerinden biridir. Gençlerin çok iyi izlemesini dilerim bu filmi. Çok şey öğreneceklerine eminim. İstiklâl Marşı’nın neden yazıldığını ve nasıl kaleme döküldüğünü iyi anlayacaklar diye ümit ediyorum.”

MİNE ÇAYIROĞLU: GURUR DUYUYORUM

Rol arkadaşlarıyla beraber basın mensuplarının karşısına çıkan Mine Çayıroğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Atatürk’ün izinde olan bir sanatçı olarak; bu projede yer almaktan çok mutluyum. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık diyorum. Umarım gişesi bol olur, çok insana ulaşır ve kalplerine dokunur.”

MURAT HAN: ÂKİF’İN EN YAKIN ARKADAŞINI OYNADIM

Filmde Ali Şükrü Bey’i oynayan Murat Han, “Bugün hâlâ denizcilik tarihinde çok önemli bir yeri olan, Osmanlı döneminde 6’ncı, Cumhuriyet döneminde de Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. Dönem Trabzon Milletvekili olan Ali Şükrü’yü canlandırdım. Kendisi aynı zamanda Mehmet Âkif Ersoy’un en yakın arkadaşı. Ona her konuda destek olan dostu, yol arkadaşı. Böyle bir karakteri oynamak, benim için gerçekten onur verici” diye konuştu.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ: YILLAR GEÇSE DE TEKRAR TEKRAR İZLENECEK

Film ekibinde yer alan Hazım Körmükçü ise şöyle dedi: “Arkadaşlarım, duygularını ifade ederken inanın ellerim terledi. Çünkü böyle bir filmin içinde olmak gurur verici. Yıllar geçse de tekrar tekrar izlenebilecek bir film çektik.”